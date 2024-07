Rafa Nadal vuelve a ganar en el dobles junto a Ruud en un apretado 'supertiebreak' y deja un increíble puntazo

Rafa Nadal sigue sumando triunfos sobre la tierra batida para prepararse para los Juegos Olímpicos de París. El balear ha conseguido su tercera victoria en tres días después de ganar junto a Casper Ruud en cuartos de final del ATP Bastad a Arribage y Safiullin por 6-4/3-6/12-10.

Después de vencer en primera ronda del cuadro de dobles el lunes y de estrenarse con victoria este martes en individuales ante Leo Borg (6-3/6-4), el balear y el noruego han vuelto a imponerse sobre sus rivales en una hora y 36 minutos de encuentro para alcanzar las semifinales. El español, por su parte, también jugará este jueves los cuartos del cuadro individual contra el británico Cameron Norrie.

Un punto mágico de Nadal

El duelo ha comenzado siendo un monopolio para las parejas al saque y es que ninguna de las duplas ha conseguido disponer de bola de rotura en los seis primeros juegos. Sin embargo, cuando el primer envite ha llegado a un momento vital, el manacorí y Ruud han apretado para romper el saque de sus rivales e imponerse en la primera manga por 6-4.

El segundo set ha comenzado de una manera muy diferente. Lejos de la tranquilidad del primero, el francés y el ruso han roto a las primeras de cambio el saque de Ruud y Nadal para colocarse 3-0 y soñar con empatar el partido. Sin embargo, el nórdico y el mallorquín no se han venido abajo y han devuelto el quiebre en el quinto juego para igualar la contienda (3-3).

En un segundo envite mucho más disputado, no obstante, el campeón de 22 grandes ha dejado un puntazo que ha puesto en pie al público sueco. El marcador marchaba 3-3 cuando los cuatro jugadores se han enzarzado en la red. Sin embargo, el de Manacor se ha sacado de la chistera un golpe inverosímil para cerrar el punto conectando una volea de revés liftado con un gran ángulo que ha caído sobre la mitad del cuadro de saque de sus rivales.

Un 'supertiebreak' muy ajustado

A pesar de la magia que Nadal atesora en su muñeca izquierda, él y Ruud no han sido capaces de aguantar el empuje de sus rivales. En el octavo juego, uno de los más importantes, han cedido su servicio después de remar y salvar dos bolas de rotura. Así, el francés y el ruso no han dejado pasar la oportunidad para cerrar la segunda manga (3-6) y forzar el 'supertiebreak'.

La muerte súbita (disputada esta vez a 10 puntos), como no podía ser de otra manera, ha sido tan igualada como el resto del encuentro. Ambas parejas no han conseguido una ventaja sustancial, por lo que Nadal y Ruud han disfrutado de una bola para cerrar el encuentro con 9-8 en el marcador, aunque Arribage y Safiullin no se han mostrado por la labor. Sus rivales, como consecuencia, se han venido arriba y han logrado disponer de pelota de partido con 10-9 en el marcador, aunque el español y el noruego han hecho valer su papel de favoritos para terminar cerrando por 12-10 para acceder a semifinales.