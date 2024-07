Álvaro Morata ya habla como nuevo jugador del Milan: "No veo la hora de empezar, son los mejores años de mi carrera"

Después de que parecía que Álvaro Morata iba a continuar en el Atlético de Madrid, el delantero español ha puesto fin a su etapa en el conjunto colchonero. Tras despedirse de sus ya excompañeros, el ariete ha pasado reconocimiento médico este miércoles con el AC Milan a la espera de estampar la firma en su nuevo contrato.

Después de ese reconocimiento, Álvaro Morata ha hablado para Sky Sport ya como nuevo jugador del Milan y se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva aventura.

"Mucha confianza en Zlatan, el equipo y el entrenador. No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo que estar con mi familia que me ha ayudado mucho, de lo contrario estaría entrenando a partir de mañana", ha señalado.

"En Italia me trataron con un respeto increíble y no veo la hora de irme de vacaciones a Italia, luego entrenar con el equipo y regresar a la Serie A. ¿Qué me dio Zlatan? Cosas positivas. También sé que tengo los mejores años de mi carrera. Quiero ir a este gran club que es el Milan", sentenció.

Al ser preguntado por el dorsal que llevará en el conjunto rossonero, Álvaro Morata no ha dado pistas. "Aún no lo se, veamos", afirmó el delantero, que regresa a la liga italiana con un contrato de cuatro años y por el que cobrará entre 4,5 y 5 millones de euros por temporada hasta 2028 con la opción de prórroga.