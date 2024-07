Thiago Alcántara vuelve al Barça... de prácticas de entrenador junto a Hansi Flick

El FC Barcelona ha emitido un comunicado anunciando que uno de sus hijos pródigo, Thiago Alcántara, vuelve al club. El futbolista formado en La Masía regresa para formarse como técnico junto al staff del equipo del nuevo entrenador blaugrana, Hansi Flick.

El mediocampista, que recientemente anunció su retirada de los terrenos de juego a sus 33 años, tiene previsto estar con el staff el equipo durante las próximas semanas para formarse como entrenador, tal y como recoge el club en un comunicado oficial.

Ante esta tesitura, Thiago viajará con el club blaugrana por la gira de verano, lo que incluye la expedición de Estados Unidos en la que se enfrentarán al Manchester City el 31 de julio, al Real Madrid el 4 de agosto y al AC Milan el 7.

El español no ha perdido el tiempo y ha cumplido rápidamente con lo que dijo en su carta de despedida. "Voy a devolver al fútbol lo que me ha dado", comentó. Así, colaborará con el nuevo técnico teutón, ex del Bayern de Múnich, club en el que el mediocentro militó en siete temporadas y que le permitió aprender alemán, un factor crucial para entenderse con el nuevo entrenador blaugrana.