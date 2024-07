La inhabilitación de Pedro Rocha: cabe la posibilidad de que se presente a las elecciones

NurPhoto via Getty Images

La selección española de fútbol hizo que muchos se olvidaran, al menos por un momento, de los problemas legales de la Federación. Pero, nada más lejos de la realidad, con la decisión del TAD de este martes inhabilitar a Pedro Rocha, se abre un nuevo período de incertidumbre con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina.

La inhabilitación al presidente de Federación Española de Fútbol será por dos años. Todo ello porque el TAD considera que Rocha se ha excedido en sus funciones a la hora de cesar al entonces Secretario General, Andreu Camps.

No obstante, dicha inhabilitación no quiere decir que el actual presidente de la RFEF no pueda presentarse a las elecciones de septiembre. Todo dependerá del momento en el que empiece a ser efectiva dicha inhabilitación.

El escenario más probable es que Pedro Rocha recurra al Contencioso Administrativo y solicite medidas cautelares para dejarla en suspenso.

Sin embargo, hasta que el Contencioso Administrativo no se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas, no podrá ser ejecutiva la inhabilitación al presidente de la Federación. Esto se tendrá que producir en el plazo de diez días, tal y como recoge la ley.

Todo ello teniendo en cuenta que agosto es inhábil y que en caso de que el Tribunal conceda las medidas cautelares solicitadas por Rocha, la inhabilitación quedaría en suspenso hasta que resuelva la justicia ordinaria, algo que podrías llegar a alargarse hasta un año.

Si esto se produce, Pedro Rocha podría seguir como presidente de la RFEF y presentarse a las elecciones que se celebran en septiembre, en las que parte como favorito, puesto que sus rivales tienen complicado conseguir los avales suficientes. De otro lado, el presidente de la Federación, no podría presentarse a las elecciones, en el supuesto de que el Contencioso desestimase el recurso presentado por él, ya que la RFEF ejecutará la inhabilitación de manera inmediata nada más notificársela.

En el caso de que se produjera este escenario, faltaría determinar si se convocan nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente o la actual Junta directiva puede quedarse hasta el proceso electoral de septiembre para las elecciones a presidente. Por el momento, con la inhabilitación de Rocha, quien se ha quedado al mando de la RFEF de manera interina es María de los Ángeles García Chaves, conocida como Yaye.

Críticas a la situación de la Federación

Sobre este nuevo escándalo de la Federación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no ha dudado en posicionarse al respecto. "En el colmo del absurdo, a Pedro Rocha le inhabilitan por destituir al cerebro detrás de Luis Rubiales, Andreu Camps, a petición del propio CSD. La excusa es ridícula, pero el fondo es muy peligroso. Esperemos a que se pronuncie la Justicia, porque la forma de proceder de los responsables de este delirio no es propia de un país serio".

Carta de Eva Parera a los asambleístas. Eva Parera

Asimismo, una de las candidatas a la presidencia del organismo, Eva Parera, ha denunciado la situación, además de proponer medidas contra dicha situación a través de una carta a los asambleístas: "Fortalecer las Territoriales, aumentando su autonomía financiera y de gestión; prestar servicios efectivos a los diferentes estamentos del fútbol y adaptar el propio funcionamiento y ambición de la RFEF al siglo XXI; generar nuevos recursos económicos que reviertan en mejoras estructurales en todas y cada una de las entidades y grupos que forman la RFEF; defender el papel del fútbol como vertebrador y cohesionador de la sociedad; y potenciar y visibilizar el fútbol femenino".