Bádminton: reglas, medallas de España y calendario de los Juegos Olímpicos de París

27-Julio 08:30 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

09:20 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

11:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

16:30 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

22:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

28-Julio 08:30 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

08:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

09:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

11:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

22:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.



29-Julio 08:30 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

09:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

11:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

16:30 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Dobles mixto, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

22:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.



30-Julio 08:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

09:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

11:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

16:30 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Dobles masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Dobles femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

22:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.



31-Julio 08:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

09:20 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

10:10 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

11:00 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:00 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

14:50 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

15:40 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

16:30 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual femenino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Individual masculino, fase de grupos en Porte de La Chapelle Are.

20:20 - Dobles mixto, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Dobles mixto, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

21:30 - Dobles mixto, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.



01-Agosto 08:30 - Dobles femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

09:40 - Individual masculino, octavos de final en Porte de La Chapelle Are.

09:40 - Dobles femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

13:00 - Dobles masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

14:10 - Individual masculino, octavos de final en Porte de La Chapelle Are.

14:10 - Dobles masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

15:20 - Individual masculino, octavos de final en Porte de La Chapelle Are.

18:30 - Individual femenino, octavos de final en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Individual femenino, octavos de final en Porte de La Chapelle Are.

19:30 - Dobles mixto, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

20:30 - Dobles mixto, semifinal en Porte de La Chapelle Are.



02-Agosto 08:30 - Dobles femenino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

09:40 - Dobles femenino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

10:50 - Dobles masculino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

12:00 - Dobles masculino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

15:00 - Dobles mixto, partido medalla de bronce en Porte de La Chapelle Are. 🏅

16:10 - Dobles mixto, partido medalla de oro en Porte de La Chapelle Are. 🏅

17:40 - Individual masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

18:50 - Individual masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

20:00 - Individual masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

21:10 - Individual masculino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.



03-Agosto 08:30 - Individual femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

09:40 - Individual femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

10:50 - Individual femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

12:00 - Individual femenino, cuartos de final en Porte de La Chapelle Are.

15:00 - Dobles fem., partido medalla de bronce en Porte de La Chapelle Are. 🏅

16:10 - Dobles femenino, partido medalla de oro en Porte de La Chapelle Are. 🏅



04-Agosto 08:30 - Individual femenino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

09:40 - Individual femenino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

10:50 - Individual masculino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

12:00 - Individual masculino, semifinal en Porte de La Chapelle Are.

15:00 - Dobles masc., partido medalla de bronce en Porte de La Chapelle Are. 🏅

16:10 - Dobles masc., partido medalla de oro en Porte de La Chapelle Are. 🏅