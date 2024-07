Morata da por cumplida su promesa antes de irse al Milan: "Levantar la Eurocopa es ganar un título con el Atleti"

Álvaro Morata ha puesto fin este martes a su etapa en el Atlético de Madrid para poner rumbo al Milan, pero no sin dar por cumplida la 'promesa' que hizo hace apenas unas semanas cuando, en una publicación en sus redes sociales, aseguró que se quedaría en el club rojiblanco para levantar un título con la camiseta de los colchoneros.

"No quiero ser falso, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid, tiene el mismo valor porque es el club al que pertenezco y porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti", aseguró ante los micrófonos de Cadena Cope antes de abandonar en su vehículo las instalaciones del Atlético de Madrid.

El lunes, durante el recorrido de celebración con la selección española por las calles de Madrid, el futbolista compartió en sus redes sociales una foto de un momento del recorrido en el que él mismo desplegó una bandera con el escudo del combinado colchonero. En los comentarios de la misma, respondió a un seguidor que le increpaba por su salida rumbo a Milán.

"Ahora no me puedo ir y después de Dortmund me queríais echar todos", respondió al acordarse de las críticas recibidas tras la eliminación del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions League.

La marcha a Italia del delantero ha sido uno de los culebrones de este verano, pues a pesar de encontrarse en plena Eurocopa, el ariete ha dado varios vaivenes hasta encontrar su vía de escape en un Milan que ha pagado su cláusula.