¿Por qué Mbappé habla español? El motivo por el que domina el castellano

Más allá del talento futbolístico de Mbappé, si por algo ha sorprendido a muchos el futbolista francés en su presentación oficial como jugador del Real Marid es por lo bien que habla español. Con un dominio del castellano casi perfecto, Kylian Mbappé se ha dirigido al público del Bernabéu para expresar su emoción por vestir la camiseta del club merengue.

El dominio de Mbappé del castellano no se debe a una "herencia familiar". Tal y como ha revelado él mismo, comenzó a familiarizarse con el español en el colegio. Su interés creció con el paso del tiempo hasta que, con 15 años, cuando estaba en el AS Mónaco, el club le mostró un vídeo de felicitación por su cumpleaños donde se veía a un exjugador del club estudiando español.

Tener diversos compañeros hispanohablantes como Fabián Ruiz, Kyelor Navas, Sergio Ramos o Pablo Rarabia entre otros, ha sido un aliciente que, junto al apoyo de algunos entrenadores, han llevado a Mbappé a seguir perfeccionando su español a lo largo de los años. Además, su amistad con estrellas latinas de la música como J Balvin han impulsado también su interés por nuestro idioma.

Y es que tal y como se ha podido ver hoy en el Bernabéu, su español es tan bueno que no duda hablar en castellano en cuanto tiene ocasión. En una entrevista para Amazon Prime, Mbappé habló sobre su habilidad con el idioma de Cervantes y motivación: "Mi español es muy bueno porque siempre he querido ser un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, no tiene ningún sentido. Si llegas a España y sabes hablar, todo va a mejor”.