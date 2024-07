El conmovedor discurso de Morata ante toda la afición española: "Tenemos lo mejor, somos el mejor país del mundo"

Álvaro Morata, el capitán de la selección española de fútbol, asumió este lunes el rol de maestro de ceremonias en la celebración ante las miles de personas congregadas en Cibeles (Madrid) y no quiso perder la oportunidad para ofrecer un conmovedor discurso ante toda la marea roja.

"¡Somos campeones de Europa! ¿Sabéis por qué lo somos? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros y lo hemos notado, por vosotros hemos dado la vida hasta el final", arrancó el ariete para llevar a la masa al éxtasis.

Pero no se quedó ahí, pues quiso insistir en su agradecimiento a la afición con un discurso más personal: "Ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección. En el autobús os he mirado la cara a todos, me siento representado por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que me he dejado la vida por conseguir esto".

Sus palabras fueron correspondidas con una ovación, pero antes de presentar uno a uno a sus compañeros se extendió algo más en sus palabras. "Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y campeones de Europa".

Por último, como ya hiciera tras levantar el trofeo en Berlín, tuvo un detalle con los jugadores que han inspirado a esta generación joven, aquellos que regalaron a España un triplete histórico: "Todos hemos crecido viendo a Torres, a Xavi, a Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Valdés... a todos los campeones del mundo y de Europa, ellos nos han enseñado cómo se lucha, como se trabaja en equipo y cómo se trabaja para esto. ¡Desde aquí, gracias a todos!", zanjó emocionado antes de una presentación de jugadores a la altura del mismísimo Pepe Reina.