La madre de Morata relata su sufrimiento por las críticas a su hijo: "Me duele muchísimo, me parece muy injusto"

La celebración de la selección española por las calles de Madrid de este lunes dejó varios momentos destacados, entre ellos las declaraciones de la madre de Álvaro Morata, que no pudo contener la emoción y relató los momentos de sufrimiento que ha vivido en este torneo por las duras críticas que ha recibido su hijo.

"Lo he vivido como una madre, como cualquier madre que vea que hablan mal e injustamente de su hijo", expresó ante los micrófonos de RTVE minutos antes de que el autobús de los jugadores llegara a la fuente de Cibeles.

"Yo respeto que mi hijo no guste como jugador, pero, como persona y sin conocerle, no lo admito. No conozco a nadie que hable mal de Álvaro, me duele muchísimo y me parece muy injusto", añadió visiblemente dolida y con lágrimas de emoción en los ojos.

Y es que, antes de responder a la pregunta de las críticas, la madre del delantero también desgranó los sentimientos al ver a Morata levantar el título en el Olímpico de Berlín.

"Me emociono solo de pensarlo (entre lágrimas y con la voz entrecortada). Imagina el momento, a una madre le vienen los recuerdos de pequeño, de las clases de fútbol, su primera convocatoria con la selección... Si te gusta el futbol, adoras la selección, y tu hijo juega en ella, es increíble", detalló una de las personas fundamentales para Álvaro en este mes complicado.