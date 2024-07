Carlos Alcaraz sigue haciendo historia y bate tres nuevos récords tras alzar su segundo Wimbledon consecutivo

Carlos Alcaraz, con apenas 21 años, sigue escribiendo su nombre en la historia del tenis con paso firme. El español se ha proclamado campeón de Wimbledon 2024 tras arrollar al serbio Novak Djokovic, por segundo año consecutivo, por 6-2/6-2/7-6(4) en dos horas y 27 minutos.

De esta manera, el de El Palmar sigue firmando un año de ensueño. A pesar de haber comenzado 2024 con ciertas dudas, el español ha encontrado un ritmo avasallador en esta mitad de temporada. El joven alzó el trofeo de Indian Wells para después coronarse en Roland Garros.

Ahora, apenas un mes después, ha revalidado su corona sobre la 'Catedral', lo que le ha servido para sentar varios precedentes en la historia del deporte rey de la raqueta y erigirse así como el máximo favorito para colgarse el oro en los Juegos Olímpicos de París que empiezan el 26 de julio.

El 'Channel Slam' más precoz

La nueva hazaña del español sobre el pasto del All England Tennis Club le coloca por delante de algunas de las mayores leyendas de este deporte. El murciano ha conseguido erigirse como campeón del Channel Slam después de imponerse en Roland Garros y Wimbledon de manera consecutiva en una misma temporada.

El murciano no es el primero en lograr este hito, pero sí es el más joven después de conseguirlo con tan solo 21 años. De esta manera, supera en esta peculiar estadística a Björn Borg, que lo hizo en tres temporadas consecutivas (1978, 1979, 1980) con 22 años. El siguiente en esta cuenta es su ídolo, Rafa Nadal, que lo logró con la misma edad que el sueco en 2008 y repitió en 2010.

Gracias a esta victoria, Alcaraz supera también al mismísimo Roger Federer, quien lo consiguiera en 2009 a los 27 años. Por el camino también deja la marca de su rival en la final, Novak Djokovic, que ganó de forma consecutiva el segundo y tercer 'grande' de la temporada en 2021.

Tenista más joven en ganar cuatro 'grandes'

Los récords de precocidad son la especialidad de esta joya del tenis español. Por eso, con tan solo 21 años ha conseguido superar a grandes nombres después de convertirse también en el jugador más joven de la historia en alzar cuatro grandes a esta edad.

Tras su nuevo triunfo en la 'Catedral', Alcaraz iguala la marca establecida por Bjorn Borg, Mats Wilander y Boris Becker. Además, ha dejado atrás a otros nombres más que reconocidos como Rafael Nadal o Jim Courier, que a esa edad 'solo' tenía tres Grand Slams; o a Jimmy Connors, Stefan Edberg, John McEnroe, Pete Sampras o Lleyton Hewitt, con uno.

Ganador de sus cuatro primeras finales

Para cualquier mortal, jugar una final de Grand Slam y ganarla no es ni mucho menos sencillo. Sin embargo, jugar cuatro e imponerse todas es un hito casi inalcanzable, aunque no para Carlos Alcaraz. En este aspecto, solo hay un nombre a la altura del murciano y no es otro que el mismísimo Roger Federer, quien también consiguió vencer en sus primeras cuatro finales de un major.

El helvético lo consiguió tras imponerse en Wimbledon 2003 por 7-6/6-2/7-6 ante el australiano Mark Philippoussis; en el Open de Australia 2004 al vencer al ruso Marat Safin por 7-6/6-4/6-2; en Wimbledon 2004 al ganar al estadounidense Andy Roddick por 4-6/7-5/7-6/6-4 y en el Open de EEUU 2004, cuando arrolló al australiano Lleyton Hewitt por 6-0/7-6/6-0.

Con su nuevo triunfo sobre el pasto londinense, Alcaraz igual la marca del expreso suizo. El español se ha impuesto en sus cuatro finales de Grand Slam hasta la fecha después de vencer en el Open de EEUU 2022 al noruego Casper Ruud por 6-4/2-6/7-6/6-3; en Wimbledon 2023 al serbio Novak Djokovic por 1-6/7-6/6-1/3-6/6-4; en Roland Garros 2024 ante el germano Alexander Zverev por 6-3/2-6/5-7/6-1/6-2; y ahora en la hierba del All England Tennis Club.