Topuria y McGregor se forran con las apuestas a favor de los españoles: sus grandes ganancias con Alcaraz y la Roja

El 14 de julio de 2024 será recordado en la historia del deporte español como un gran día. Primero, gracias a la victoria de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en la final de Wimbledon y, después, por la hazaña de la selección española en la Eurocopa 2024. Los que tampoco olvidarán estos triunfos serán los luchadores de la UFC Ilia Topuria y Conor McGregor. Tanto el campeón del peso pluma como el irlandés confiaron en el poderío de los deportistas nacionales y han visto crecer sus cuentas corrientes gracias a sus apuesta millonarias.

Ilia Topuria tenía claro que el joven tenista murciano conseguiría el segundo Grand Slam de su carrera en Londres, a pesar de no ser el favorito. Así, con una apuesta de 50.000 dólares, el hispano-gerogiano quintuplicó su apuesta y recaudó 275.000 dólares, al cambio 211.000 euros.

Ilia Topuria apostó 50.000$ a la victoria de Carlos Alcaraz en #Wimbledon. Se pagaba a 4,5 y se ha llevado 237.500$🤑. pic.twitter.com/goqAdt3BCW — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) July 17, 2023

"Señor Carlitos, muchísimas felicidades. Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces", publicó Topuria en sus redes.

Un cumpleaños de oro

Y el que también se hizo de oro ayer fue Conor McGregor. La gran estrella de UFC, que además cumplía años ayer, había realizado una apuesta millonaria —como es habitual en él— en favor de la selección española en la Eurocopa. "Hola chicos, España ganará mañana 3-1. He apostado 100.000 euros”, anunciaba The Notorious en sus redes antes de la final contra Inglaterra. "¡Vamos España! ¡Dinero fácil a que los españoles ganan la Euro el día de mi cumpleaños!".

€1million won on my birthday! 🙏 pic.twitter.com/GNb4LPDZfm — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024

Aunque el luchador no acertó en el resultado exacto de la final entre España e Inglaterra, terminó embolsándose un millón de euros por la histórica victoria de la Roja. "He ganado un millón en mi cumpleaños!" publicaba triunfante el irlandés en X.