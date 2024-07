Álvaro Morata y la razón para no haber abandonado la selección: "Sin Iniesta y Bojan no hubiera jugado esta Eurocopa"

Emocionado, fuera de sí, sin poder contenerse, Álvaro Morata celebró por todo lo alto la conquista de la Eurocopa de Alemania. No es para menos, el ariete ha vivido un mes complicado en el centro de las críticas, tiempo que no habría aguantado de no ser por la ayuda de dos exjugadores a los que quiso agradecerles su apoyo tras la conquista del título.

Lo hizo a pie de campo, justo cuando valoró el éxito tras la victoria ante Inglaterra en la final y aprovechó para aplaudir el apoyo de la afición: "Quiero agradecer a toda la gente que ha creído en nosotros, que nos ha apoyado. Lo hemos sentido en todo momento. Hemos visto como España creía en nosotros a más no poder y estoy orgulloso de esta selección y todo lo que viene en el futuro. Tenemos muchos cracks, somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa", dijo antes de esquivar la pregunta de su continuidad en la selección y acordarse de esos dos exjugadores que le han ayudado a seguir.

"No es el momento, sería muy egoísta por mi parte [hablar de su salida de la selección]. Hay que disfrutar de esto. Me gustaría también mandarle un mensaje a Andrés Iniesta... si no fuera por él, y por Bojan, no hubiera jugado esta Eurocopa. Sin mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, pero también Andrés y Bojan tienen gran culpa de que yo esté en la Eurocopa", añadió.

"Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no... son personas que te da la vida. Solo puedo darles las gracias. Me acuerdo de ellos porque han pasado momentos como yo he pasado", puntualizó en referencia a las barreras mentales que tuvieron que superar ambos.

"Eso para mi vale más que haber metido 20 goles. No sé si se verá o no, pero yo me he puesto el mono de trabajo esta Eurocopa, sabía que tenía que hacerlo para liberar espacios, pelear. Lo he hecho. Soy el aficionado de España más feliz del mundo", zanjó en sus primeras palabras como campeón de la Eurocopa.