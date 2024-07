Zumo de pepinillos en vinagre: el remedio mágico de Carlos Alcaraz para los calambres

Carlos Alcaraz logró este domingo el gran hito de la doble conquista de Roland Garros y Wimbledon de manera consecutiva, una gesta que sería imposible sin un constante trabajo físico diario detrás. Prueba de ello fue la fatídica semifinal de Roland Garros de 2023, aquella en la que los calambres le frenaron a la hora de medirse a Novak Djokovic, problema que ha desaparecido para el murciano gracias a un extraño zumo de pepinillos y vinagre.

Este 'remedio mágico' del murciano fue descubierto en la pasada final de Roland Garros ante Zverev, cuando en uno de los descansos enseñó una pequeña botella vacía a su 'box' de entrenadores y rápidamente le llevaron otras dos llenas.

Esos botes contenían el zumo que ha permitido a Alcaraz superar los problemas de calambres, una mezcla de vinagre y pepinillos que estimula su musculatura e impide esa congestión muscular.

La mezcla, que debe consumirse en medidas controladas, ha sido implementada por deportistas de muchas disciplinas, pues con tan solo un enjuague bucal es suficiente para relajar la musculatura, aunque lo ideal es acostumbrarse a su fuerte sabor e ingerirlo en un descanso o parada deportiva.

Sobre ello habló el propio Alcaraz en una entrevista ofrecida a Cope en la que describió la sensación al tomar el jugo: "Te vas acostumbrando a ello, no es que me encante, no me lo tomaría en una comida", dijo entre risas sobre el remedio que le ha permitido alcanzar los cuatro títulos de Grand Slam con apenas 22 años.