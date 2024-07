El selecto club en el que entra Carlos Alcaraz tras ganar Wimbledon... y es el más joven en lograrlo

Carlos Alcaraz fulminó a Novak Djokovic en la final de Wimbledon 2024 para volver a coronarse campeón del Grand Slam más prestigioso del circuito de forma consecutiva. El hito es inigualable, pero no es el único logrado este domingo, pues a sus 21 años se convirtió además en el más joven en entrar al selecto club de jugadores que lograron encadenar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año.

El cambio de la tierra batida a la hierba en menos de un mes es uno de los retos más exigentes del circuito, por ello ganar estos dos títulos de Grand Slam de manera consecutiva es uno de los hitos más señalados que un jugador puede alcanzar en su vida profesional.

Trece hombres lograron la gesta: Nadal, Djokovic, Federer, René Lacoste, Jack Crawford, Fred Perry, Don Budge, Budge Patty, Tony Trabert, Lew Hoad, Rod Laver y Björn Borg. Aunque el cerco se estrecha aún más cuando hablamos de la 'Era Open' (a partir de 1986), pues desde entonces solo lo han conseguido seis hombres.

Alcaraz, desde este domingo, une su nombre al de Rod Laver (lo hizo con 30 años en 1969), Björn Borg (con 22 años), Rafa Nadal (22 años), Federer (27 años) y Djokovic (34 años). Nunca antes consiguió tan rápido una proeza que aún tiene tiempo de repetir en una carrera que se prevé larga y triunfal.

Sobre ello habló en la entrevista a pie de pista de Wimbledon: "Es un gran honor ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Estoy muy contento de estar en la mesa de Djokovic, de grandes campeones. Yo no me considero aún un gran campeón, no de la talla de ellos, pero trato de construir mi camino y es un gran honor", afirmó.

El que también fuera el N.º1 más precoz de la historia sigue ahora adelante con cuatro títulos de Grand Slam bajo el brazo en su carrera para alcanzar el Olimpo tenístico.