Alcaraz espera la final de la Eurocopa tras vencer en Wimbledon: ''Yo he hecho mi trabajo, veremos el fútbol"

Carlos Alcaraz logró este domingo 14 de julio su segundo título de Wimbledon consecutivo en el tie-break del tercer set ante Novak Djokovic. El cuarto Grand Slam de la carrera de Alcaraz ha significado mucho para el tenista español, como él mismo se encargó de recalcar durante su discurso.

"Es un sueño para mí ganar este trofeo", categorizó Alcaraz, rememorando las veces, durante su etapa formativa, en las que recalcó que su "sueño era ganar Wimbledon". "Ya dije antes que este es el torneo más bonito, la pista más bonita y el trofeo más bonito", aseguró el campeón.

El tenista español ha tenido elogios para su oponente en la final, Djokovic: "Es un luchador increíble", que le puso las cosas muy difíciles en la recta final del tercer set: "Intenté jugar mi mejor tenis, y estoy feliz de haber jugado un gran tie-break", comentó Alcaraz, cuyas claves para la victoria fueron "luchar y creer"

El murciano ya había levantado revuelo por la Eurocopa, y se ha encargado de animar a la selección española de fútbol: ''Yo ya he hecho mi trabajo. Veremos el fútbol''. Alcaraz expresó que sería un partido "muy difícil", pero tiene un ferviente deseo de que España gane la Eurocopa.

El bicampeón de Wimbledon, que no ha querido clasificarse a sí mismo como "campeón", una afirmación con la que el público no estuvo de acuerdo, aseguró querer seguir forjando su "camino". Djokovic se encargó de ensalzar su figura tras el encuentro: "Crédito a Carlos por jugar un tenis increíble. Es el merecido ganador hoy, absolutamente". La leyenda serbia lo resumió a la perfección: "Estaba on fire".