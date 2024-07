Tom Cruise, Julia Roberts, Zendaya... nadie se quiere perder la final de Wimbledon de Alcaraz ante Djokovic

El All England Club es la élite de la élite. El nido de Wimbledon suele reunir en sus gradas a todo tipo de famosos de varias disciplinas que no quieren perderse la oportunidad de ver el mejor tenis del mundo y, ya paso, codearse con sus iguales.

Por eso, la final del Grand Slam de hierba de este domingo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ha ejercido como un potente imán para atraer a decenas de 'celebrities' a los asientos de la pista central: políticos, actores y actrices, exdeportistas y, por supuesto, miembros de la familia real británica. El plantel es increíble.

Las mayores miradas y aplausos han sido para Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo y que aparecía por segunda vez tras conocerse que sufría un cáncer. Junto a ella estaba su hija Carlota, gran aficionada al tenis.

Benedict Cumberbatch y Julia Roberts, durante la final de Wimbledon Getty Images

El mundo de Hollywood se ha visto ampliamente representado en la final de Wimbledon. Se ha visto compartir confidencias y conversación a Benedict Cumberbatch y Julia Roberts, que coincidieron en la película 'Agosto' y mantienen una gran amistad.

Zendaya, llevando un traje de Ralph Lauren. Karwai Tang / Getty

Uno de los 'outfits' más llamativos fue el que llevó la también actriz Zendaya, que no se perdió la final, aunque no acudió a verla con su pareja, el británico Tom Holland. No hay que olvidar que una de las últimas películas protagonizadas por la elegante actriz es precisamente sobre una tenista atormentada, 'Desafiantes'.

Tom Cruise sonríe en la pista central de Wimbledon Getty Images

Tom Cruise no es precisamente un novato en las pistas de tenis, uno de sus deportes favoritos y que intenta seguir siempre que puede. Por ello, hizo un parón entre sus múltiples eventos para presenciar la final entre el serbio y el español.

Los extenistas Justin Gimelstob y Andre Agassi. Getty Images

Presenciando la final, seguro que a Andre Agassi se le ha venido a la mente alguno de sus grandes partidos en esta y otras superficies. El norteamearicano, acompañado por el también extenista Justin Gimelstob, estuvo en primera fila vestido con un traje claro.