El bonito gesto de Luis de la Fuente con Gavi: "Va a estar con nosotros, viene a ser el jugador número 27"

NurPhoto via Getty Images

La final de la Eurocopa entre España e Inglaterra ya está aquí. Los de Luis de la Fuente afrontan el partido más importante de la selección desde hace 12 años, última vez que el combinado nacional llegó hasta el último encuentro de una competición internacional tan importante.

Los 26 futbolistas españoles representaran a los 48 millones de habitantes de España frente a una Inglaterra que está en la final de la Eurocopa por segunda vez consecutiva, pero que nunca la ha ganado.

En las horas previas al choque, Luis de la Fuente ha confesado que durante todo el día estará con ellos Gavi, jugador del FC Barcelona que se lesionó de gravedad en un partido con la selección española y no ha llegado a tiempo para la Eurocopa.

"Mañana va a estar Gavi con nosotros. Viene aquí a convivir todo el día con nosotros. Es el jugador número 27", explicó el seleccionador español en la rueda de prensa de este sábado.

"Dar las gracias y reconocer el grandísimo trabajo de dos jugadores que no van a poder estar mañana. Tanto Pedri, que desgraciadamente cayó lesionado en acto de servicio, como Ayoze, que desde el primer partido tuvo que arrastrar un problema. Ha estado dejándose la vida, trabajando e intentando estar. Ha estado siempre cerquita pero no ha podido. Desgraciadamente no van a poder estar con nosotros", ha añadido también en referencia a los dos lesionados del equipo.