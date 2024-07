Morata y Alcaraz se cruzan emotivos mensajes ante un domingo que puede pasar a la historia en España

14 de julio de 2024, esa es la fecha marcada en el calendario para el deporte español. Las miradas de los españoles estarán puestas este domingo primero en Wimbledon, donde Carlos Alcaraz peleará por ganar la final del torneo y, después, en el Olímpico de Berlín, donde la Selección Española de Fútbol busca levantar su cuarta Eurocopa de la historia. Ante la importante cita, tanto el tenista español como el capitán de La Roja, Álvaro Morata, se han deseado suerte.

A través de un vídeo que ha compartido la UEFA, el futbolista madrileño le ha mandado ánimos al tenista murciano para su partido contra Novak Djokovic, recordándole que él ya sabía que iba a llegar hasta la final: "Charly ya sabes que te dije antes de que empezase la Eurocopa que no te iba a poder invitar a la final, que contaba contigo, pero que no ibas a poder venir porque tienes que jugar otra final".

"Espero que si por lo menos... que sea un gran domingo para toda España. Nosotros te apoyamos con todo el corazón. Ojalá nos podamos ver la semana que vienen en Madrid y que te vengas con nosotros a celebrarlo", ha deseado el delantero de la selección.

Por su parte, Alcaraz, que busca revalidar el título y que nada más conseguir su pase a la final bromeó con que este domingo iba a ser "un gran día para los españoles", provocando los abucheos del público inglés, ha contestado al futbolista deseándole todo lo mejor.

"Ojalá que el domingo sea un día maravilloso para todo el mundo, pero seguro que para vosotros lo va a ser. Os mando un fuerte abrazo y a por todas. ¡Vamos!", ha exclamado convencido de la victoria de España contra Inglaterra.