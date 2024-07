Djokovic, a por la revancha con Alcaraz en la final de Wimbledon: "Va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no"

Novak Djokovic ganó a Musetti este viernes para citarse con Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon y dejó muy claras sus intenciones: quiere ganar su octavo título en La Catedral. "No quiero parar aquí, espero ganar el trofeo el domingo", aseguró a pie de pista.

El serbio, además, tendrá la oportunidad de redimirse de su derrota ante el murciano en la final del año pasado: "Espero que el resultado sea diferente, él seguro que no", dijo, antes de deshacerse en elogios hacia el tenista español.

"Es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente le quiere... Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro, sin duda", señaló.

Pese a solo tener buenas palabras para Alcaraz y vaticinar una gran carrera para el de El Palmar, Nole deseó que el de El Palmar amplíe su palmarés cuando no le toque medirse a él: "Va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no".

"Quizás cuando me retire, en 15 años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí", pronosticó para el duelo de este domingo, en el que el vigente campeón defenderá su corona ante el jugador con más Grand Slams de la historia.