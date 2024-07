Sigue la 'cruzada' del público de Wimbledon con Djokovic: más abucheos para el serbio al celebrar el pase a la final

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volverán a verse las caras en la final de Wimbledon, como ya ocurriese el año pasado en un duelo que se llevó el murciano. El serbio, que se ha citado con el español este domingo tras ganar a Musetti, ha vuelto a escuchar los abucheos de la grada de La Catedral, que sigue su cruzada contra el exnúmero 1 del mundo.

Ha sido después de que Nole felicitase a su rival por el partido y saludase a la juez de silla, en el momento en el que se ha acercado al centro de la pista para volver a celebrar convirtiendo su raqueta en un violín, cuando se han empezado a escuchar silbidos y abucheos de la grada.

Ni se ha inmutado el tenista balcánico, que ha seguido a lo suyo con su festejo, dirigido a su hija Tara, de seis años, e incluso ha hecho un gesto con la mano pidiendo al público que hiciese más ruido. Después, el siete veces campeón de Wimbledon ha levantado el pulgar en dirección a las gradas mientras se dirigía a su banquillo.

Djokovic protagonizó un enfrentamiento con la afición del All England Club tras ganar a Holger Rune en los octavos de final del Grand Slam británico. "Para esa gente que ha decidido no respetar a los jugadores, en este caso a mí, tened una buuuuuuuuuuuena noche", dijo en la entrevista posterior, emulando el sonido que había hecho un sector de la grada al alargar la 'u' al corear el nombre de Rune para simular abucheos.

"Sí, han sido irrespetuosos. No lo acepto, no. Sé que estaban animando a Rune, pero eso es una excusa para también lanzar abucheos. Llevo en el circuito más de 20 años, créeme, sé que cómo funciona, me sé todos los trucos... Está bien, me centro en los que han sido respetuosos y han pagado la entrada para ver tenis hoy, que aman al tenis. He jugado en pistas más hostiles, creedme, no podéis conmigo", concluyó el vigente subcampeón de Wimbledon.