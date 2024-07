Carlos Alcaraz lanza un vaticinio que provoca los abucheos de la grada de Wimbledon: "Va a ser un gran día para los españoles"

Carlos Alcaraz disputará este domingo la final de Wimbledon. Solo unas horas después, la selección española buscará su cuarta corona en la gran final de la Eurocopa ante Inglaterra. Dos duelos épicos sobre los que el tenista murciano se atrevió a hacer un pronóstico: "Va a ser un gran día para los españoles".

Esa afirmación le costó al tenista de El Palmar el enfado de La Catedral y un sonoro abucheo generalizado, por lo que se vio obligado a aclararla entre risas: "No digo que España vaya a ganar, solo digo que va a ser un día divertido".

Respecto a cómo afrontará su segunda final en el Grand Slam británico, en la que tratará de revalidar el título, el número tres del mundo ha reconocido que ya no es "nuevo" en ese aspecto, por lo que sabe cómo se va a sentir cuando llegue el momento. "Ya he pasado por ello, voy a intentar lo que hice el año pasado y mejorar", ha apuntado.

Para conseguir el billete al partido decisivo, el murciano ha tenido que derrotar a Daniil Medvedev. "Empecé muy nervioso, él dominaba, jugando un gran tenis con su servicio", ha analizado Alcaraz, que ha reconocido que "ha sido difícil para mí, pero he intentado quitarme los nervios". En este sentido, "me ha ayudado mucho ponerme 3-1 en el segundo set, he podido disfrutar un poco más e imponer mi juego".

"He intentado hacer cosas diferentes. He intentado no jugar intercambios largos, jugar cortados, dejadas, subir a la red. No quería jugar su juego. Ha sido difícil tirar el muro", ha añadido sobre la clave de su victoria el español, que jugará la final este domingo ante el ganador de la otra semifinal, en la que se miden Lorenzo Musetti y Novak Djokovic.