La locura que ha desatado Kylian Mbappé en el madridismo ya se veía venir cuando el club puso a la venta su camiseta con el '9' a la espalda. La bestial demanda provocó demoras de hasta un mes y medio para conseguir la elástica blanca. Ahora que se ha anunciado su presentación para este martes, las entradas se han agotado y los socios han aprovechado para revenderlas a precios desorbitados.

Los tickets han salido a la venta a las 10.00 horas de este viernes. En apenas seis horas los boletos ya se han agotado. Tal y como denuncian los propios socios en la red social X, en estos momentos es imposible conseguir ninguna entrada.

Reventa de las entradas para la presentación de Mbappé. Milanuncios

Dada la situación, muchos usuarios han optado por revender dichas entradas. En algunos portales como milanuncios ya se pueden ver más de medio centenar de ofertas por dichos boletos con precios que llegan a superar los 300 euros. Como consecuencia, muchos ya han denunciado la situación y la actitud de otros socios que están intentando sacar rédito, calificando los hechos como una "vergüenza".

"Ir al Bernabéu para personas normales no es que sea un lujo, es que directamente no se puede", ha aseverado un internauta en la red social X, donde ha criticado duramente la actitud de los socios. "Los socios que estáis vendiendo las entradas para la presentación de Mbappé, ojalá os quiten el carnet, no lo merecéis y no representáis al club", ha remachado otra usuaria.