Dani Olmo: "Si nuestra idea de juego está funcionando, ¿por qué cambiarla?"

Dani Olmo, uno de los máximos goleadores de esta Eurocopa con tres tantos, compareció en rueda de prensa este viernes en las horas previas a la gran final de este domingo frente a Inglaterra. El español dejó claro que si la idea de juego "está funcionando, por qué cambiar?".

"Si está funcionando, ¿por qué cambiar? Estamos demostrando una idea de juego única de la selección. Nos está yendo bien, tenemos nuestras armas. Está claro que siempre hay que hacer cosas diferentes y cosas nuevas porque, como dice el míster, siempre se puede mejorar, pero estamos preparando de la misma manera que siempre el partido de la final", dijo el mediapunta desde la localidad alemana de Donaueschingen.

El jugador, de 26 años, reconoció que en esta EURO se está sintiendo "muy bien", porque está "en un gran momento" que espera "seguir aprovechando". "Lo más importante es la victoria, da igual quien marque, al final lo colectivo siempre es lo principal", aseguró Olmo, que acumula tres dianas en el torneo, todas ellas en las eliminatorias de octavos, cuartos y 'semis'.

Así, se puede convertir en el primer jugador en la historia que marca en cada partido de los cruces. "Una motivación extra si cabe aún, pero mientras ganemos, a mí me da igual marcar yo que Unai Simón. Me da absolutamente igual, lo importante es ganar el partido, pero siempre con ese objetivo de seguir sumando", agregó.

"No ha sido un camino fácil. Para ganar una competición como esta, como una Eurocopa, tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado el camino difícil, contra Alemania en casa, Francia en semifinales, ahora Inglaterra. Pero no hay excusa, estamos a un pasito. El juego que estamos demostrando es ejemplar, vamos a seguir con la misma idea y motivación y vamos a ir a por ello", comentó sobre la ruta de España hasta alcanzar la final.

La 'Roja', está ante "una oportunidad única" para volver a trono europeo 12 años después, "a 90 minutos de la gloria". "Nuestra motivación es máxima, no pensamos nada más que en ello", aseguró. "Personalmente, me siento muy bien, muy preparado, a tope, tanto física como mentalmente", dijo el jugador del RB Leipzig, que confesó en "sería un sueño marcar un 'hat-trick' en la final y ganar".

"Nosotros también hemos sufrido, el partido contra Alemania no fue fácil tras esa prórroga, Francia tuvo alguna ocasión ahí al final para empatar. Pero hemos jugador muy bien, también venimos de perder unas semifinales de Eurocopa mereciendo más. Tenemos esa experiencia que nos ha hecho mejorar y estar donde estamos ahora. En ese sentido, no nos preocupa el camino que hayan recorrido ellos a lo largo de esta Eurocopa, nosotros nos centramos en lo nuestro", analizó sobre el lado del cuadro inglés.

Precisamente, sobre Inglaterra, Olmo expresó que han "demostrado" su capacidad para remontar partidos. "Es un equipo que nunca pierde, eso es por seguro, y tenemos que concentrarnos en todo el partido. No importa si estamos abajo o arriba, tenemos que mantener nuestro foco, seguir jugando nuestro partido, y dar lo mejor de nosotros durante 90, 120 minutos", analizó sobre el duelo entre "las dos mejores selecciones del torneo".

"Los que ganan más están en la final. Vamos a tratar de mantener el enfoque en nuestras cosas, en nosotros mismos, en las cosas que nos han llevado a donde estamos ahora. Y vamos a mantener nuestro esfuerzo y intentar hacer lo mejor que podemos", reiteró sobre el partido, que contará con el apoyo de 11.000 aficionados españoles "en el estadio y 48 millones en España", por los 50.000 ingleses que se esperan en Berlín.

Entre la plantilla de los 'Three Lions', Olmo afirmó que no piensan en Harry Kane y su maldición con los títulos, porque están "centrados" en ser ellos mismos. "Tenemos la oportunidad de conseguir la Eurocopa 12 años después, así que ese es nuestro objetivo", repitió, antes de ensalzar a Jude Bellingham. "No creo que no vaya a jugar por estar cansado. Es un jugador importante para ellos, lo ha demostrado a nivel mundial", elogió.

El mediapunta, que evitó pronunciarse sobre su futuro, puso de relieve el rol como capitán de Álvaro Morata, que "se merece todo lo mejor". "Es un jugador muy importante, personalmente me alegraría muchísimo si marcase él. Trabaja mucho para el equipo y nos da mucho", resaltó, antes de alabar la progresión del joven Lamine Yamal.

"Lamine es un jugador increíble. Lo que ha mostrado ya con 16 años, creo que no hay muchos jugadores que lo hayan logrado. Pero lo más importante es su mentalidad, su manera de pensar, su calma. Es un buen tipo, es un buen compañero. Trabaja para el equipo, trasladando la calidad individual al equipo, que es lo más importante", concluyó.