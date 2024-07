Patri Guijarro, sobre su regreso con la selección: "Tenía ganas, pero ha sido un proceso difícil y duro"

Han tenido que pasar casi dos años para volver a ver a Patri Guijarro con la camiseta de la selección española, pues la centrocampista del Barça ha sido la penúltima —aún queda Mapi León— de las integrantes de las '15' en regresar a la disciplina nacional. "Obviamente tienes ganas, pero ha sido un proceso difícil y duro", ha confesado ahora la futbolista.

"Pero bueno, contenta y nerviosilla", ha añadido sobre sus sensaciones durante la concentración de la Roja antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. "La verdad que la adaptación ha sido poco a poco, buena", reconoce también, al mismo tiempo que insiste en que se siente "feliz".

La mallorquina se ha mostrado "feliz de estar aquí, de ver cómo han cambiado las cosas, de verme otra vez vestida de la selección", así como de la "tranquilidad" y "normalidad" que se respira en el seno de la selección. "Eso es para estar contenta", ha insistido.

Además, Guijarro, que ha celebrado la presencia de la selección española femenina en unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia, ha confesado que estar en París 2024 es un premio para ella después de perderse la Copa del Mundo que la Roja levantó en Sídney.

"Es uno de los mayores logros estar en unos Juegos Olímpicos, poder participar. La verdad es que es un orgullo, después de todo lo que he vivido, poder estar ahí, después del Mundial que fue un logro, un hito de la selección, pero después de no poder vivirlo... estar aquí ha sido un pequeño gran regalo", ha asegurado.

Respecto a su papel en el equipo de Montse Tomé, la centrocampista culé ha avanzado que la seleccionadora "ya me ha comunicado que está contenta con el año que he hecho" y, aunque en el combinado nacional actúa más como pivote, "no me pide nada diferente, que sea yo".