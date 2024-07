Caeleb Dressel, el sucesor de Michael Phelps que escapó de la depresión para brillar en los Juegos de París

"No era justo conmigo mismo. Acababa de ganar cinco oros en el escenario más grande y solo pensaba en que debería haber nadado más rápido". Esas fueron las palabras de la liberación de Caeleb Dressel, el joven estadounidense que recogió el testigo de Michael Phelps y el peso de sus 28 medallas olímpicas que terminó por hundirle en una profunda depresión.

Su historia empezó con apenas 15 años, cuando su talento le llevó a ser invitado a los torneos clasificatorios de natación de Estados Unidos para los Juegos de Londres 2012. Su estreno olímpico no llegaría ahí, pero tampoco tardaría mucho en llegar, apenas otros cuatro años, en Río 2016.

Junto a Ryan Held, Nathan Adrian y Phelps se colgó el oro en el relevo del 4x100, una prueba que fue una verdadera metáfora. Phelps no volvería a participar en unos Juegos, la sucesión se había completado.

Arrasó en el Mundial de Budapest (2017) y en Gwangju (2019), donde además destrozó el hasta entonces insuperable récord de los 100 metros mariposa de su ídolo. No había dudas, era el favorito para arrasar en Tokio... y así fue. Cinco medallas se colgó, entre ellas las de los 100 metros libres, 100 metros mariposa y 50 metros libres un hito único en la historia de la natación.

Nadie podía pararle y fue entonces cuando él mismo se paró los pies. Así, de pronto, un comunicado de su equipo anunció su inminente salida de la concentración en el Mundial de Budapest de 2022. La explicación llegó meses más tarde:

"He sido feliz sin natación, aunque en realidad lo echo de menos. Sé que puedo tener natación y felicidad. Los tuve a ambos en un momento de mi vida y estoy trabajando en ello. Si necesitas un descanso, tómatelo. Me sentía perdido. Necesitaba ayuda, hablar de ello con la gente porque quería dejar el agua, que era el único sitio donde me encuentro a gusto. Fueron unos meses desagradables", confesó en el momento en el que su cabeza le instó a volver.

Sé que puedo tener natación y felicidad

En Florida encontró "un equilibrio" y se ha preparado concienzudamente en 2023 preparó para volver a los Juegos, ahora en París, un objetivo conseguido para luchar por las medallas en los 50 metros libres, los 100 mariposa y el relevo 4x100.