Phil Foden, el ojito derecho de Guardiola que domina la Premier y amenaza a la selección española

Joven, imperceptible, preciso, puramente técnico, goleador, veloz... Phil Foden tiene todos los recursos que un futbolista desearía tener en su paleta de recursos para brillar en la élite. A sus 24 años es una de las piezas más valiosas del 'SuperCity' de Guardiola, su ojito derecho, y también de un Gareth Southgate que cuenta con él para dar la puntilla a la selección española de Luis de la Fuente en la final de la Eurocopa.

El dorsal número '47' del City ha domado a todos sus rivales en la Premier, suyo ha sido el MVP de la mejor liga del mundo y, aunque no ha brillado todo lo esperado en esta edición del torneo continental con su país, aún le queda una última bala en la recámara para la gran final.

"No he sido el mejor jugador de la Premier League como para venir aquí y no demostrarlo", dijo recientemente un hombre que ya mostró de lo que es capaz ante Países Bajos. Fue el mejor en otro día gris de la selección inglesa, aunque le faltó el gol que sacó de la línea de gol Dumfries y el que repelió la madera cuando parecía que había logrado calcar el gol de Lamine Yamal ante Francia.

Las individualidades son la gran baza de una Inglaterra con problemas para desplegar un buen fútbol colectivo. Ya la tuvieron Jude Bellingham y Harry Kane ante Eslovaquia, Saka ante Suiza y Watkins ante Países Bajos... el momento de Foden podría ser en la final.

Bajo las órdenes de Guardiola, el entrenador que le hizo subir de la cantera del City para brillar en el primer equipo, ya ha demostrado todo lo que podía demostrar. Ahora llega el momento de la verdad, el de cumplir el sueño de todo un país que canta en cada previa el Foden' s on fire esperando la llegada de una llamarada del joven de Stockport.