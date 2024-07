Kyle Walker, el futbolista de Inglaterra con dos familias y dos hijos que rechazó al Bayern de Múnich para estar cerca de ellos

La Eurocopa 2024 ya tiene a sus dos finalistas: España se enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 14 de julio a las 21:00 horas en el estadio Olímpico de Berlín.

La Roja aspira a volver a teñir las calles de todo un país de rojo, pero, para ello, tendrá que derrotar a la selección que ha puesto toda su confianza en un jovencísimo Jude Bellingham, el fichaje estrella del Real Madrid en la temporada pasada y que ya ha ganado el cariño de la afición merengue.

Además, el combinado de los Three Lions cuenta con una defensa de auténtico hierro compuesta por Marc Guéhi, John Stones y Kyle Walker que, pese a haber vivido un año complicado en lo personal, en lo profesional es uno de los talismanes del conjunto dirigido por Gareth Southgate.

La doble vida de Kyle Walker

El final de 2023 supuso un verdadero calvario para Kyle Walker, que se convirtió en el protagonista de la prensa rosa al saberse que llevaba una doble vida y le había sido infiel a su esposa, Annie Kilner.

El defensa del Manchester City había formado una familia paralela con su amante, Lauryn Goodman, con quien, incluso, había tenido un hijo. Dada la repercusión del caso, el propio futbolista, en una entrevista para The Sun, se sinceró acerca de este tema: "Lo que he hecho es horrible. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. El hombre que debería amarla y cuidarla le hizo todo esto. Mis acciones han causado mucho dolor. Lo siento, esto no debería haber sucedido".

El defensa citizen reconoció que había "cometido errores dentro y fuera del campo" y que tal era la culpabilidad que sentía que, incluso, barajó la posibilidad de fichar por el Bayern de Múnich y, así, alejarse de Inglaterra marchándose a Alemania, pero, finalmente, declinó la oferta para estar cerca de sus dos familias y sus dos hijos.

Así ha sido la trayectoria de Kyle Walker

La carrera deportiva de Walker comenzó cuando solo tenía siete años y, recomendado por uno de sus entrenadores, ingresó en el Sheffield United, donde progresó hasta convertirse en uno de los fijos en las reservas del club inglés y, durante su paso por este, pasó un mes cedido al Northampton Town, donde adquirió más experiencia.

En 2009, Walker fichó por el Tottenham, aunque fue cedido a varios equipos: Sheffield United (2009-2010), Queens Park Rangers FC (2010-2011) y Aston Villa FC (2011). Al ver su progreso, el Tottenham decidió, en 2012, recuperar a Walker para contar con él entre sus filas.

Tras muchos vaivenes profesionales, el defensa inglés firmó un contrato con el Manchester City dirigido por Pep Guardiola y, en 2017, se convirtió en jugador de los skyblues, donde milita actualmente.

Kyle Walker y la Selección de Inglaterra

Antes de haber despuntado con el Sheffield United, Walker recibió la llamada de la convocatoria con la selección de Inglaterra sub-19 en el año 2009, debutando ante España y firmando la derrota inglesa por 3-0. En 2011, el defensa fue convocado con el conjunto sub-21 y, pese a su mala actuación, fue incluido en el mejor once del torneo.

Respecto a la selección absoluta, Kyle Walker fue convocado para disputar la Eurocopa 2012, pero una lesión en el dedo del pie impidió que participase en el torneo. Tras esto, el defensa jugó el primer partido con Inglaterra en un encuentro contra Italia. Ahora, Walker aspira a levantar el título de campeones de la Eurocopa 2024 que se decidirá el próximo domingo en Alemania, pero el conjunto español no se lo pondrá fácil.