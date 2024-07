Alineación posible de España - Inglaterra, final de la Eurocopa 2024

España - Inglaterra, la final de la Eurocopa 2024, ya está aquí. Los de Luis de la Fuente buscan alzarse hoy campeones por cuarta vez en su historia tras un torneo inmaculado. La Selección Española podría así hacer historia en el Estadio Olímpico de Berlín y convertirse en la única selección que ha ganado cuatro Eurocopas.

Tras los seis encuentros anteriores, La Roja se la gran favorita ante los Three Lions. Los de Luis de la Fuente llegan al partido crucial tras arrollar en fase de grupos. En octavos apabullaron a Georgia (4-1), en cuartos se deshicieron de la anfitriona Alemania en la prórroga (2-1), mientras que en las semis apearon a la Francia de Mbappé por 2-1. Los ingleses, por su parte, llegan al último encuentro tras vencer en el descuento a Países Bajos (2-1). No obstante, hasta el momento no han conseguido mostrar su mejor versión, lo que ha puesto a su seleccionador, Gareth Southgate, sobre la lupa.

España afronta así este torneo con la ambición de conquistar su cuarta corona continental, tras las logradas en 1964, 2008 y 2012. Sin embargo, tras un camino lleno de espinas, la selección española todavía debe superar en la final al conjunto británico.

Alineación de España - Inglaterra, final de la Eurocopa



Para este duelo ya están disponibles Dani Carvajal y Robin Le Normand, sancionados para el encuentro de semifinales contra Francia. Sin embargo, hay que tener en cuenta la lesión de Pedri, que tuvo que abandonar la convocatoria del equipo.

Teniendo en cuenta estos factores, el once inicial de Luis de la Fuente podría ser el siguiente: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.

Por su parte, la alineación de Southgate en el encuentro ante Países Bajos fue la siguiente: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden y Kane.