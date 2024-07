Polémica por la expulsión de una jugadora trans de un torneo de dardos: "Estoy destrozada, quiero acabar con todo"

Nueva polémica en el mundo del deporte. La organización del Abierto de Inglaterra de dardos ha prohibido la participación a Samantha Lewis, jugadora trans. La deportista de 28 años se ha enterado de la decisión por Facebook y ha estallado al sentirse incomprendida.

"Cuando por fin tenía la oportunidad de jugar, me dicen que no me lo permiten por mi identidad de género. Me ha destrozado porque yo no siento que tenga ventaja sobre las mujeres que dan a luz de forma natural. En los dardos todo tiene que ver con las horas de práctica que le dedicas", ha asegurado la afectada.

Además, ha dejado claro que se trata de "un deporte de habilidad. Usas el brazo para lanzar el dardo a la diana, pero no se trata de fuerza sino de habilidad y precisión para alcanzar un blanco tan exacto".

"El argumento siempre es el mismo: 'todo tiene que ver con el aspecto físico, los hombres tienen más ventaja y por eso ganan más cosas'. Pero a eso yo respondo que si realmente fuera así, ¿por qué no lo he ganado todo en estos años?", se ha quejado Lewis.

La jugadora ha dado más detalles en una entrevista en la BBC: "Últimamente ha habido mucha 'politiquería' en la comunidad de mujeres transgénero que participan en deportes femeninos. Y yo he recibido muchas calumnias y discriminación".

La exclusión del torneo ha lastimado profundamente a Samantha. "Ha minado la confianza que había reconstruido desde que me declaré transgénero. Mi madre ha estado muy preocupada por mi desde el punto de vista mental porque he vuelto a caer en esa pendiente resbaladiza. Quería acabar con todo. Sé que es solo un juego, pero es algo que me encanta hacer", ha asegurado.

Una decisión tomada en abril

Esta exclusión no es aislada por parte de la Organización de Dardos de Inglaterra. En abril tomó la decisión de dejar fuera a las jugadoras trans alegando que "incluir a mujeres que no tienen el mismo género de nacimiento en las competiciones femeninas podría en última instancia provocar la desaparición de nuestro deporte femenino".

Samantha cree que los atletas trans no deben participar en deportes más físicos, pero ve diferente los dardos. "Estoy de acuerdo en que las mujeres trans no deberían competir en modalidades como el fútbol, el rugby, la natación o el boxeo. Pero los dardos son un deporte de habilidad, no un deporte físico", ha sentenciado.