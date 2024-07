Marc Cucurella confirma que cumplirá la promesa de su pelo tras ganar la Eurocopa: "Hay que apechugar"

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los jugadores más significativos de la selección española en esta Eurocopa. Su predisposición, buen juego y polivalencia han hecho que Luis de la Fuente confíe en sus servicios durante toda la competición. Contra Francia, además de frenar cada internada de Ousmane Dembélé, se consagró como uno de los mejores laterales del torneo y en la final puso la asistencia a Oyarzabal que le dio el título a España.

Como viene siendo habitual en este tipo de competiciones, los jugadores prometen algún tipo de locura si salen campeones con sus respectivas selecciones. Claudia Rodríguez, pareja del defensor del Chelsea, habló el pasado miércoles 10 de julio en Espejo Público y desveló una promesa de Marc Cucurella condicionada a la victoria de España en la final que deberá cumplir tras la victoria en Berlín.

"En todos los partidos tiene que hacer lo mismo antes y después del partido. Es muy supersticioso. A mí me hace llevar la misma camiseta de España al partido sí o sí. Creo que ha prometido teñirse el pelo de rojo si ganan la Eurocopa, pero a mí no me ha dicho nada, y yo no lo voy a obligar", añadió Claudia.

Tras la final, fue el propio Cucurella el que confirmó esa apuesta y su cumplimiento al ser preguntado por ello a pie de campo, justo tras levantar el título con sus compañeros: "Va para adelante, hay que apechugar. Ya estoy pensando a ver cómo me lo hago", dijo

Además, la pareja de Marc reconoció en su intervención en el programa el "orgullo" que siente cada vez que viste "la camiseta de la selección española": "La verdad es que es un orgullo verle vistiendo la camiseta de la selección. Es maravilloso ver dónde están llegando los chicos y cómo han vuelto a unir al país. Están eufóricos. Después del partido contra Francia, lo llamé y tenían montado un fiestón... estaban muy contentos".

Marc Cucurella en el partido ante Francia. ANNA SZILAGYI

Los pitos ante Francia

Por otro lado, Claudia también comentó los pitos que recibió Cucurella por parte de algunos aficionados alemanes en el partido de semifinales ante Francia. "No entendía nada, porque pensaba que venían de parte de los franceses. Luego me comentaron que había mucho público germano y que era por la mano del otro día contra Alemania. Lo bueno es que nosotros estamos todavía jugando la Eurocopa, y con eso me quedo", declaró, haciendo referencia a la mano no pitada por el árbitro principal Anthony Taylor dentro del área de España.

Por último, reconoció la "gran personalidad" que posee su pareja Marc y explicó el porqué de su larga y frondosa melena: "Él ha llevado el pelo largo toda la vida, desde pequeño. Antes lo tenía más liso y cuando se hizo mayor se le empezó a rizar muchísimo. Es su identidad y a mi me encanta", zanjó.