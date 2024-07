Las llamadas entre Carlos Alcaraz y Morata, el talismán inesperado de España: "Me ha dicho que siempre que hablamos ganan"

Mientras España está empeñada en su labor para conquistar su cuarta Eurocopa, el tenista Carlos Alcaraz sigue avanzando rondas en Wimbledon. De hecho, tras su victoria en cuartos ante Tommy Paul, el murciano llegó a la rueda de prensa interesándose por el partido de la selección de Luis de la Fuente.

"Tengo que confesar que en el último set de mi partido, cuando ya sentía que estaba dominando, he pensado en acabar más rápido para poder ir a ver el fútbol", reconoció Carlos Alcaraz.

Mientras respondía a las preguntas, el tenista estaba pendiente de las caras y reacciones de los periodistas españoles. De hecho, con su última respuesta llegó el gol del empate de Lamine Yamal.

Además, el murciano confesó una anécdota con Álvaro Morata, una llamada que ya se ha convertido en el talismán para esta selección española que está a punto de conseguir la gloria una vez más.

"He hablado con Álvaro para desearle la mejor de las suertes y cuando he terminado he visto que me ha mandado unas fotos viendo nuestro partido. Me ha dicho que hablaba conmigo porque siempre que hablamos ganan", explicó.