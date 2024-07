Kylian Mbappé asume su culpa: "Es un fracaso, no he estado bien y nos vamos a casa"

El francés Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid, no pudo hacer nada contra España. A pesar de propiciar el primer gol del partido con una gran jugada para que Kolo Muani abriese el marcador, el delantero no fue protagonista sobre el terreno de juego y dice adiós a la Eurocopa.

Tras el encuentro, el futbolista asumió su culpa en zona mixta por no estar a la altura y habló de "fracaso" por su parte. "España ha sido mejor que nosotros. La competición, para mí, es un fracaso. Quería ser campeón de la Eurocopa. No he estado bien y nos vamos a casa. Necesito descansar y luego comienzo una nueva vida", afirmó.

"No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Mi ambición era ser campeón de Europa y jugar una buena Eurocopa, pero no hice ni lo uno ni lo otro", aseguró.

"Debemos revisar el partido. Recibimos dos goles rápidamente y en la segunda parte tuvimos situaciones para remontar pero no las concretamos. Nos vamos a casa, es simple", recalcó Mbappé,

También habló de la oportunidad que desperdició en el minuto 86: "Miré fijamente al defensor y tuve opción de chutar, al menos a portería, pero fue el final. Es la dura realidad del fútbol: 2-1 y a casa".

Además, reconoció que jugó sin la protección de la máscara porque estaba afectando a su rendimiento y le impedía estar cómodo: "Estaba harto de ella, no veía bien con ella puesta. Hablé con el médico para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento".