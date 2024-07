Djokovic abandona una entrevista con la BBC al ser preguntado por su enfado con la grada: "Dije lo que tenía que decir, no me arrepiento"

Novak Djokovic se ha colocado en el centro de la polémica en esta edición de Wimbledon a raíz de su polémico abucheo a la grada en la entrevista a pie de pista más caliente del serbio en los últimos años. Sobre ello fue preguntado tres veces en una entrevista de la BBC que terminó por abandonar, enfadado, al asegurar que ya había dicho "todo lo que tenía que decir".

"¿Cómo te sientes ahora, tras haber reflexionado sobre ello, en relación con la entrevista postpartido?", le pregunta al respecto de esos abucheos que dedicó a la grada. "Me siento igual", dijo sin dar más explicaciones a esa primera pregunta.

"Has ganado siete veces aquí, ¿crees que has tenido el respeto que te mereces?", insiste el periodista de la cadena pública británica. "Como dije tras el partido, agradezco a toda la gente, la mayoría en el estadio, que fueron respetuosos (...) apreciamos que los seguidores paguen la entrada y vengan a apoyarnos. Pero cuando creo que la gente se pasa de la raya, reacciono. No me arrepiento de lo que dije ni de mi manera de actuar en la pista", zanja.

De nuevo, el periodista insiste con una tercera pregunta: "¿Te ayuda a jugar mejor esa presión?", pero Djokovic no le deja terminar: "¿Tiene alguna pregunta más allá del público o solo se está centrando en eso? Esta es la tercera pregunta y dije lo que tenía que decir", le contesta con dureza.

Tras el corte, el periodista le pregunta por De Miñaur, su próximo rival. La respuesta de Nole es breve y seca antes de levantarse y dejar al comunicador a cuadros: "Estoy deseando que llegue, será duro", culminó.