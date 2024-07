Arnaldo Otegi, sobre con quién va en el España - Francia: "No iré nunca con los que nos niegan jugar con Euskadi"

El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado una entrevista este martes en Radio Euskadi y se le ha preguntado si va con España o con Francia en el partido de semifinales de la Eurocopa 2024. El político no ha dejado a nadie indiferente con su respuesta.

"Con ninguna de las dos. Quiero matizar porque luego 'es que usted es antiespañol y antifrancés'. No. Yo no voy a ir nunca con dos selecciones que representan a dos estados que nos niegan a nosotros la posibilidad de jugar con la nuestra", ha dicho el líder de Bildu.

"Yo no puedo ir con ellas, ni ahora ni nunca. Ni es mi himno ni es mi selección. Pero, aparte de eso, a estos que dicen lo de 'viva la libertad carajo', entusiasmados en Madrid. ¿Los jugadores vascos tienen libertad para jugar con la vasca o la española? No. Porque está prohibido", ha continuado diciendo.

Arnaldo Otegi (EH Bildu) sobre el partido España-Francia: pic.twitter.com/5M12YQ7IMM — Gure bideoak (@GureBideoak) July 9, 2024

"Desgraciadamente hoy se va a clasificar uno de los estados que nos niegan a los vascos jugar con la nuestra y yo soy de la selección vasca", ha sentenciado.

"Cuando yo era más joven se decía 'hay que ir con España porque Clemente (seleccionador de aquella época) es vasco. El seleccionador francés es vasco. Se llama Didier Deschamps y es de Bayona. No oigo a nadie decir que hay que ir con Francia porque probablemente ni sepan que es vasco", ha explicado.

"Deberíamos hacer una reflexión y pensar. A nosotros nos prohíben jugar con la nuestra y nos parece bien que juguemos con la de ellos... Mi selección no es ni la española ni la francesa. No son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de Estado . Yo voy con la vasca y espero y deseo que algún día juguemos con la nuestra", ha terminado diciendo sobre el partido de semifinales de la Eurocopa.

Además, Arnaldo Otegi ha lanzado otra reflexión en relación a los Juegos Olímpicos: "No pierdo la esperanza de que algún día algún atleta vasco o alguna atleta vasca se suba al cajón y saque la bandera nacional de los vascos que es la ikurriña. Lo expreso como deseo, no quiero meter presión".