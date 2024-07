"¿Eres futbolista o algo? ¿Cuánto cobras?": el acoso que ha vivido María Jiménez, jugadora del Betis, mientras entrenaba

La futbolista María Jiménez, jugadora del Real Betis Féminas, ha tenido que hacer frente al acoso de un hombre que se encontraba en la ciudad deportiva en la que ella estaba entrenando hace unos días, tal y como ha compartido en sus redes sociales.

"Ayer fui a entrenar al campo donde suelo ir cuando voy a mi casa (Alicante), y me gustaría saber qué opináis vosotros de esta situación", ha escrito la futbolista junto al vídeo que lo demuestra.

"¿Eres futbolista o algo?", le pregunta el hombre. Ella responde que sí. "¿De donde?", cuestiona después. "Del Betis", añade amistosamente la jugadora. "En serio, ¿en Primera división? No me lo creo. ¿Liga Iberdrola es?", continúa diciendo.

"Bueno ahora se llama Liga F", contesta la defensa bética, antes de vivir el momento más incómodo de la secuencia. "Y una pregunta que no es por...", arranca diciendo, mientras la futbolista le corta sabiendo por dónde iba la pregunta: "¿Cuánto cobro?".

"Sí, sí, por saber. Más que un sueldo. Si con eso vives bien o tienes que trabajar aparte...", dijo insistiendo el hombre. "No, no, vivo de eso", añade ella. "1500 por ahí... Si no me vas a volver a ver en tu vida. No voy a decir nada, simplemente es por saber", insiste, sin llevarse respuesta, al menos en el vídeo.

Tras el revuelo que ha causado el vídeo, María Jiménez ha hablado de ello dando su opinión: "Entiendo que la gente me pregunte, entiendo el desconocimiento, el interés por saber cuánto cobramos los futbolistas tanto hombres como mujeres. Eso lo entiendo y soy la primera que pregunta todo y eso me parece bien. Lo que yo veo mal o se puede mejorar es la forma en la que el hombre me lo estaba diciendo. En este caso era un hombre, pero podía ser una mujer".

En ese vídeo explicativo, la futbolista desvela otro comentario aún más fuera de lugar: "Luego me preguntó 'venga, ¿quieres echar unos pases en largo? Así vemos si eres de Primera o no'. Es como que me estaba todo el rato cuestionando. Veo bien que la gente pregunte. Entiendo el desconocimiento y me parece genial, lo que veo es que se podrían mejorar las formas en las que el hombre me lo dijo. Simplemente, esa es mi opinión".