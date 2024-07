La durísima respuesta de Alice Campello a un artículo sobre Morata: "Es un ejemplo de miles de barbaridades diarias"

Las críticas a Morata se han convertido en un asunto central en la convocatoria de la selección española de fútbol durante esta Eurocopa, especialmente este lunes, a un día del partido de semifinales contra Francia, en el que el seleccionador y los compañeros han salido en defensa del ariete tras la publicación de un duro artículo por parte de uno de los medios referencia del periodismo nacional. La última en salir en su defensa ha sido su mujer y madre de sus hijos, Alice Campello, que responde con contundencia al artículo en un largo comunicado publicado en redes.

"Odio hacerme la víctima y más crear polémica, pero esto no me parece ni medio normal, lo siento", arranca en su escrito la italiana antes de hacer referencia al artículo publicado por Ulises Sánchez-Flor en El Confidencial bajo el título de 'Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa'.

"Lo único que veo de 'pobre nivel' es ser periodista, haber estudiado para ello, y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección, os dedicáis a hundirlo", añade.

"¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? ¿Qué se quiere conseguir con este titular? ¿Generar más odio hacia una persona?", se pregunta.

"Enhorabuena, cada uno puede tener su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta todo el mundo, pero hay formas y formas de decir las cosas. Más cuando eres un periódico y tienes tanto nivel de condicionar a los jóvenes y sus pensamientos. Hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas, sea Álvaro o cualquier otra persona", zanja antes de continuar en otra historia de Instagram.

"Sin olvidarnos de que estos jugadores tienen padre, madre, mujer e hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas. Esta del periódico es un simple ejemplo de miles de barbaridades diarias. Hay que pensar antes de hablar cómo nos sentaría nosotros mismos lo que estamos haciendo. Repito, cada uno es libre de decir lo que piensa, pero no ofender", continúa antes de mandar un ataque directo al periodista.

Espero que a partir de ahora vuelvas a leer lo que has puesto

"Esta persona es la que ha escrito el artículo, la misma que sube esta foto. Espero que a partir de ahora vuelvas a leer lo que has puesto", culmina Campello apelando a Ulises Sánchez-Flor con una foto subida por el periodista de un cartel de una escuela de fútbol que pide respeto a los padres de los chicos que juegan en ella.