Novak Djokovic abuchea a la grada de Wimbledon en su discurso más caliente: "Esto va para los irrespetuosos, no podéis conmigo"

Novak Djokovic superó sin contratiempos su partido de octavos de final de Wimbledon ante Holger Rune este lunes (6-3/6-4/6-2), pero no quedó nada contento con la actitud de la grada, a la que no dudó en recriminar su comportamiento en uno de los discursos más 'calientes' que se recuerdan del tenista serbio tras un partido de tenis.

Cierto es que, en varios momentos del partido, un sector de la grada simuló animar a Rune prolongando la 'u' de su nombre, lo que generaba un ruido muy similar a los de un abucheo dirigido a su rival, el propio Djokovic.

Sobre eso quiso hablar en la entrevista a pie de pista nada más colocarse delante del micrófono: "Para esa gente que ha decidido no respetar a los jugadores, en este caso a mí, tened una buuuuuuuuuuuenas noche", dijo en repetidas ocasiones simulando un abucheo.

Entre vítores y algún silbido, Nole esperó a la intervención del entrevistador, que quiso calmar las aguas sin demasiado éxito: "Yo espero que solo estuvieran dirigiéndose a Rune y no estuvieran siendo irrespetuosos contigo", frase que encendió aún más al serbio.

"Sí, han sido irrespetuosos. No lo acepto, no. Sé que estaban animando a Rune, pero eso es una excusa para también lanzar abucheos. Llevo en el circuito más de 20 años, créeme, sé que cómo funciona, me sé todos los trucos... Está bien, me centro en los que han sido respetuosos y han pagado la entrada para ver tenis hoy, que aman al tenis. He jugado en pistas más hostiles, creedme, no podéis conmigo", zanjó el vigente subcampeón.