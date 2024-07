La divertida opinión de Max Verstappen cuando le preguntan sobre la mejor comida inglesa: "Eso no existe"

Max Verstappen no es precisamente el piloto de Fórmula 1 más comedido. Del GP de Mónaco dijo “Esto es aburrido, debería haber traído mi almohada”, mientras que al hablar sobre Checo Pérez en 2023, soltó: "No estaría contento con no llegar a Q3 tres veces seguidas. Pero tampoco me preocupa".

Su último vacile llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, una carrera que acabó con Lewis Hamilton llevándose la victoria y 'Super Max' segundo, aprovechando la variedad estratégica derivada de la lluvia para arrastrar a un Red Bull anquilosado al podio de Silverstone.

Cuando en el paddock le preguntaron sobre su comida inglesa favorita, el tricampeón mundial fue claro en su respuesta: "Eso no existe", reafirmándose después en que todo elemento de la cocina inglesa es terrible.

Su interlocutora intentó salvar al menos un plato, referenciando el conocido fish and chips (pez y patatas), pero Verstappen lo tenía claro: "Honestamente, recuerdo ir a desayunar cerca de una pista de karts, así que pedí unas alubias, salchicha y un poco de huevo" El neerlandés no relató su experiencia al detalle, pero su cara de desagrado no deja lugar a dudas sobre el desdén del piloto a la comida inglesa.