Márquez, Martín, Viñales... así queda la parrilla de MotoGP para 2025 tras el terremoto de la 'silly season'

La silly season de MotoGP se antojaba ajetreada por el fin de los contratos de muchos pilotos, aunque finalmente ha sido mucho más rocambolesca de lo esperado. Con un Jorge Martín a punto de cerrar su fichaje por Ducati oficial tras haber recibido la confirmación del equipo italiano, Gigi Dall'igna optó por Marc Márquez para acompañar al campeón de las últimas dos temporadas, 'Pecco' Bagnaia, momento en el que prendió la mecha de los cambios de equipo.

El actual piloto de Pramac, lejos de perder el tiempo, decidió moverse rápidamente y fichó por Aprilia, donde había un hueco libre tras la marcha del español Aleix Espargaró. A partir de entonces, los movimientos entre las escuderías de la categoría reina del motociclismo no han dejado de sucederse.

Viñales, a KTM Tech 3

El gironés, Maverick Viñales, posteriormente anunció su fichaje por KTM Tech 3 tras dos temporadas en Aprilia. Su compañero para la próxima temporada será el italiano Enea Bastianini, que deja la Ducati oficial para formar filas junto al español. Por su parte, Marco Bezzecchi, hasta ahora piloto del equipo Ducati VR46 (equipo de Valentino Rossi), anunció también su fichaje por la marca de Noale para formar dupla junto a 'Martinator'.

En los últimos días también se ha conocido que Álex Márquez, hermano del ocho veces campeón del mundo, continuará en Ducati Gresini un año más. Por el momento se desconoce quién será su compañero, aunque todo apunta a que podría acompañarle Fermín Aldeguer, procedente de Moto2.

Recientemente también se ha sabido que el sitio de Bezzechi en el VR46 será ocupado por Marco Di Giannantonio, que pilotará así una Ducati 2025. No obstante, todavía no se sabe quién será su pareja de baile, aunque todo apunta a que podría ser Franco Morbidelli, quien hasta ahora había sido compañero de Martín en Pramac.

Acosta da un salto en KTM

El joven Pedro Acosta, por su parte, da un salto dentro del equipo KTM Tech 3 al KTM Red Bull, donde le acompañará Brad Binder, actual piloto del equipo. Respecto al Trackhouse Aprilia, equipo no oficial, este contará con los servicios del español Raúl Fernández. Al otro lado del garaje, no obstante, todavía no se conoce quién estará. Para el puesto suena el nombre de su actual piloto, Miguel Oliveira, así como Sergio García Dols o Joe Roberts.

En medio de toda esta maraña de movimientos, hace unos días se conoció otra de las grandes noticias de esta silly season. El equipo Pramac ha puesto fin a su relación con Ducati de hace más de dos décadas para fichar por Yamaha y conformar su equipo satélite. Para la nueva dupla Pramac Yamaha se desconocen todavía sus pilotos: para sus motos suenan Miguel Oliveira, Jack Miller, Alonso López o Sergio García Dols.

Pramac deja Ducati

Respecto al equipo oficial, Yamaha seguirá contando con el campeón del mundo, Fabio Quartararo, mientras que, a falta de anuncio oficial, todo parece hecho para la renovación de contrato del español Álex Rins. En el equipo Repsol Honda estará el italiano Luca Marini, quien podría ir acompañado del campeón del mundo Joan Mir, piloto actual de la escudería.

Por último se encuentra el equipo satélite de la marca japonesa, LCR Honda, conformado para la próxima temporada por el piloto francés, Johann Zarco. Al otro lado del garaje, no obstante, todavía no se sabe quien estará. Sin embargo, suenan algunos nombres como el de Takaaki Nakagami o Ai Ogura. De esta manera, y con pilotos aún por confirmar, la parrilla para la próxima temporada queda de la siguiente manera: