Renueva Montse Tomé, la mujer que ha traído la paz a la selección española femenina

Hace casi un año Montse Tomé aterrizó en el banquillo de la selección española femenina como primera entrenadora para sustituir a un Jorge Vilda con el que se habían sucedido las crisis, desde el conflicto de 'las 15' hasta el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial. Su llegada inició la transición a la calma de la que hoy disfruta la Roja. Y también hoy, la técnica asturiana ha renovado hasta 2025.

Su etapa al frente de la nave española, eso sí, no arrancó con buen pie: su primera lista —para la Nations League, la única competición que daba acceso a los Juegos Olímpicos— estuvo rodeada de polémica, pues las campeonas del mundo habían anunciado que no volverían con España hasta que no se produjesen cambios profundos en el seno de la RFEF. Aun así, la entrenadora llamó a muchas de ellas y a algunas de 'las 15'.

Ese mal arranque, con las internacionales acudiendo a la convocatoria por el miedo a ser sancionadas, fue a posteriori la mejor manera de empezar a sentar las bases de esos cambios que se reclamaban en la Federación. Porque fue entonces cuando tuvo lugar la 'cumbre de Oliva', en la que jugadoras, CSD y RFEF se reunieron durante varias horas, hasta bien entrada la madrugada, para acordar varios puntos clave, entre ellos la creación de una comisión mixta que velase por el cumplimiento de esos acuerdos.

Fue la última vez que la selección española femenina estuvo en el foco por asuntos extradeportivos: dos días después, Tomé debutó en el banquillo de la Roja con una trabajada victoria a Suecia (2-3). España volvió a ganar bajo su mando en esa misma concentración, en la segunda jornada de la Liga de Naciones ante Suiza, con una manita (5-0). Al final, terminó levantando el trofeo y quedándose con el billete a París 2024 para disputar unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia.

Con la tranquilidad de solo tener que concentrarse en el fútbol, en ganar y en seguir haciendo historia en el fútbol femenino español, y con su "futuro próximo sellado", como reza el comunicado de la RFEF, Montse Tomé guiará a la Roja en la cita olímpica en busca de la medalla de oro.