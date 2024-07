Kroos y el cambio de su país en los últimos 10 años: "Si me preguntaran si dejaría salir a mi hija por la noche en España o Alemania..."

Hace solo unos días que Toni Kroos colgó las botas, pero ni siquiera tras jugar su último partido como futbolista profesional —ante España, en los cuartos de final de la Eurocopa— ha podido escapar de la polémica. El ya exfutbolista germano ha asegurado este fin de semana que Alemania ha cambiado mucho desde que se marchase para fichar por el Real Madrid, así como que se sentiría más seguro si su hija saliese de noche en España que en la nación germana.

Preguntado por dónde vivirá ahora que se ha retirado, el centrocampista ha explicado en el podcast Lanz y Precht de ZDF que "sigo pensando que Alemania es un país fantástico, me gusta mucho estar allí, pero no es exactamente la que era hace unos 10 años, cuando nos fuimos". Lo que ha cambiado para él, tal y como ha apuntado, es "un sentimiento".

"Por ejemplo, tengo una hija de siete años, y si alguien me preguntara ahora si dejaría salir a mi hija cuando tenga 13, 14 o 15 años a las 23:00 horas en España o en una gran ciudad alemana, creo que ahora me inclinaría más por España", ha revelado, al mismo tiempo que matiza que es "simplemente por el sentimiento que se desprende", aunque no piense que "en España no pasaría nada" en absoluto, pero es "un sentimiento muy consciente".

El ex del Bayern ha añadido al respecto que hace una década sí que "me habría preocupado mucho por si ella está bien y vuelve a casa ilesa", pero "ahora no lo haría". Ha sido entonces cuando uno de sus entrevistadores, Lanz, ha hablado sobre la pérdida de control, mientras que Precht ha apuntado que "España no es una sociedad agresiva en absoluto" y que en Alemania "creo que nos hemos vuelto mucho más agresivos en los últimos 10 años debido a la pandemia".

"Pero hay muchas otras cosas que también influyen", ha añadido, considerando que "hay más una sensación de amenaza latente y de agresión subliminal o visible", y que en España "el sentimiento general de unión es mucho más positivo que aquí". En este sentido, Kroos ha opinado que "se trata básicamente de una actitud un poco más positiva hacia la vida", aunque no cree que Alemania sea "un país negativo".

El futbolista también ha considerado que "creo que lo que hace falta es algo que a veces falta, algo que te dé un poco esa alegría de vivir" que pueda ayudar a "tener una actitud fundamentalmente positiva en la vida". Sin embargo, "en los últimos años han ocurrido muchas cosas que no han contribuido necesariamente a una actitud más relajada", como es el caso del "control real sobre determinados temas que simplemente se ha ido perdiendo un poco con el paso de los años".

Para Lanz, "la razón es que se han visto sistemáticamente sobrecargados en muchos niveles", así como que "hay demasiada gente". Una afirmación que mucha gente considera "racista". "Tengo un gran problema con eso, porque todavía digo, alto y claro a cualquiera que no quiera oírlo, que este país esencialmente no es un país racista, sino un buen país", añade.

En este sentido, Kroos ha coincidido en que "entre tantos problemas está el gran tema de la migración", con el que "tienes esta sensación de que está lleno". El exmadridista, además, ha querido dejar claro que "ya estamos demostrando, ya sea en 2006 o ahora, cómo recibe a la gente con los brazos abiertos".

"Este país realmente da la bienvenida a la gente, y creo que es sensacional, pero creo que ha estado demasiado descontrolado. No creo que consiguieran tener éxito con este enfoque, fundamentalmente positivo, que apoyo al 100% porque creo que es sensacional porque la gente viene a nosotros desde el extranjero y están contentos, pero creo que simplemente lo subestimamos y acabamos con algo demasiado descontrolado", ha explicado el alemán, que ha querido subrayar que "la idea básica de que venga gente, que obviamente necesitamos, es sensacional".