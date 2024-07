Payton Talbott, el luchador que arrasa en UFC, se defiende de las críticas por practicar 'pole dance': "No somos mulas..."

Payton Talbott es uno de los luchadores con mayor proyección de la UFC. Hace apenas unos días, el estadounidense dio una muestra más de su poder sobre el octágono al conseguir el KO más rápido de la historia del peso gallo —en apenas 19 segundos— ante el francés Yanis Ghemmouri. Con 25 años se mantiene todavía invicto con un récord de 9-0 y siete triunfos por nocaut. A pesar de su historial, el luchador ha recibido las críticas de algunos fans por practicar pole dance en su tiempo libre.

El pole dance es una disciplina deportiva que se practica en una barra vertical en la que se llevan a cabo acrobacias. En las últimas semanas, se han publicado en redes varios videos del luchador de UFC haciendo este deporte que han sorprendido a algunos fans.

Payton Talbott is HIM ⭐️ pic.twitter.com/O3V1FMLI4T — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) June 30, 2024

En una entrevista en The MMA Hour, Talbott no ha dudado en defenderse de las críticas y ha asegurado que no le gusta que le encasillen por sus aficiones. "Realmente no me gustan muchos de los seguidores de MMA, y no hago [esas] cosas por despecho, pero creo que es difícil para la gente cuando ven a alguien a quien no pueden encajar en su propios parámetros a los que están acostumbrados", dijo sobre el baile.

En concreto, Talbott ha recibido ataques homófobos de algunos seguidores. Sin embargo, para el deportista esta reacción no es más que una incapacidad de la gente para ver más allá del estereotipo del luchador. "Con suerte, tal vez algún día cambien las expectativas de lo que se supone que es ser un luchador; no somos sólo mulas que salen y se dan de hostias, en realidad somos personas con pasatiempos", aseguró.

Talbott explicó en el podcast de Ariel Helwani, periodista especializado en MMA, que esta afición viene de familia. Y es que tanto su madre como su hermana han sido instructoras de pole fitness, un deporte federado y con reglamento oficial en España. En la rueda de prensa tras su penúltima victoria en UFC Vegas 82, el peleador explicó que el pole dance le sirve de gran utilidad para fortalecer su core.

Ok cet homme est trop fort 😱 @PaytonTalbott s'impose par KO au premier round



📺 Regardez la carte préliminaire de l’#UFC303 EN DIRECT sur UFC Fight Pass et sur 🇫🇷 RMC Sport 2 pic.twitter.com/sEt5Sc3tZ2 — UFC France (@UFCFRA) June 30, 2024

El luchador estadounidense debutó en UFC en noviembre de 2023 y desde entonces ha cosechado ya tres victorias consecutivas. La primera de ellas, ante Nick Aguirre, fue por sumisión, mientras que las otras dos, frente a Cameron Saiiman y Ghemmouri, fueron por KO. Tras su triunfo en UFC 303 se espera que Talbott pueda pelear con alguno de los luchadores del top 15 del peso gallo.