El tremendo enfado de Jorge Martín que asustó a todo su box tras caerse cuando iba primero y perder el liderato del Mundial

Los fantasmas volvieron a aparecer para Jorge Martín. Después de cinco victorias seguidas de 'Pecco' Bagnaia, MotoGP se daba cita en el mítico circuito alemán de Sachsenring, donde 'Martinator' consiguió dar un golpe en la mesa y vencer en la carrera al sprint del sábado. Sin embargo, el domingo, el de Ducati Pramac se fue al suelo cuando estaba a punto de ganar y su enfado al llegar al box del equipo fue muy notable.

La rabia del '89' se hizo palpable cuando llegó al garaje. Mientras todos los componentes del equipo hacían visibles sus caras largas tras el varapalo, un gran golpe resonó en la parte trasera. Martín había descargado su rabia con un porrazo que descolocó todo el panel con los colores de la escudería, tal y como se observa en el vídeo publicado en X por Dazn.

Al suelo a falta de dos vueltas

Para entender su gran enfado, no obstante, hay que comprender las circunstancias en las que se produjo. Con un ritmo endiablado, el español consiguió ponerse líder en la carrera del domingo manteniendo a raya al vigente campeón y a su compañero de filas, Franco Morbidelli. Tras más de 27 vueltas de ritmo endiablado, 'Pecco' decidió apretar en los dos últimos giros para pasar al español, aunque no hizo falta.

La presión del italiano hizo mella en el madrileño, que se fue al suelo en la primera curva del trazado cuando quedaban solo dos vueltas, tras haber liderado durante toda la carrera. Así, el piloto que en la próxima pilotará para Aprilia, volvió a caerse al final de la carrera, tal y como le sucedió hace cinco grandes premios en Jerez.

Más allá de la mera victoria, esta caída es especialmente dolorosa para el español, que de un plumazo perdió 25 puntos en la clasificación. Tras nueve carreras como líder el Mundial, el de San Sebastián de los Reyes cedió la primera posición a manos del doble campeón de la categoría reina, imparable tras cuatro victorias consecutivas (carreras de domingo).

"Es frustrante"

Un rato después del desenlace de la carrera, el español atendió a los medios de comunicación para hacer balance de lo sucedido. Con las pulsaciones más bajas, Martín admitió que es "frustrante caer después de 27 vueltas liderando". "Creo que va a ser un día importante en mi carrera, y que va a marcar un antes y un después. Tengo que aprender de esto, porque es la segunda vez que me ha pasado este año", agregó en alusión a su primera caída del año en el circuito de Ángel Nieto.

En cuanto a este duro trago, señaló que "será difícil de aceptar, pero no queda otra". "Hay que levantarse de esto, es un momento importante en mi carrera para entender por qué me pasa esto, porque ya van dos carreras este año que me caigo cuando estoy liderando y en una situación muy similar y bueno, hay algo ahí que no sé si es a nivel mental o de conducción, pero no me queda otra que levantarme y seguir peleando", concluyó.