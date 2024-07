El probable adiós de Morata a la selección tras la Eurocopa: "En España no hay respeto ni por nada ni por nadie"

Las semifinales de la Eurocopa ante Francia serán el partido número 80 de Álvaro Morata con la selección española. Una cifra redonda con la que el delantero podría decir adiós al combinado nacional si España vuelve a quedarse a las puertas de la final del torneo continental. Así lo ha dejado caer él mismo justo antes del partido que definirá al primer finalista de esta edición: "Puede ser que deje la selección cuando acabe la Euro, pero es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho".

Más que resignado ya ante las críticas que acostumbra a recibir a menudo, el capitán de la Roja ha confesado en una entrevista en El Mundo que pese a que se siente "súper feliz" junto a su familia en la intimidad, "delante de la gente me siento como si estuviera desnudo, y quizá eso no me ha dejado dar todo lo que tenía".

Por eso, insiste en que para él, siempre en el ojo público, "muchas veces es muy difícil estar en España", y ha reafirmado que "sin duda" se siente más feliz fuera, "sobre todo, porque la gente me respeta". "En España no hay respeto por nada ni por nadie", ha señalado.

"El otro día unos amigos míos, por llevar mi camiseta, tuvieron problemas", ha revelado, al mismo tiempo que ha confirmado que "estoy grabando algunas cosas para que la gente vea que no me quejo por quejarme. Y detalla que "no es sólo que me queje porque me hagan memes, les dijeron que yo era malísimo, etc".

Además, Morata ha puesto en duda su continuidad en el Atlético de Madrid, pese a que "he dicho que me muero de ganas de ganar títulos" como colchonero, puesto que "luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no", y no está seguro de "si es lo mejor que me quede en España".

El capitán español también ha apuntado que "llevo siendo un meme desde que salí del Real Madrid", aunque no le preocupa. "Cuando voy con mi familia, todos me tienen cariño, todo el mundo me trata bien", sin embargo, es "totalmente diferente" en el momento en el que "voy con un equipo, con el fútbol". En este sentido, ha puesto como ejemplo que "el otro día decían que estaba llorando porque me habían sacado amarilla".

"¡Qué gilipollez es esa! Estaba llorando porque mi país, conmigo de capitán, se había metido en unas semifinales. Yo no podría criticar nunca a una persona que está ahí llorando por eso. Pues me critican, cuando yo me cortaría una mano por ganar la Eurocopa", ha dejado claro.

Aun así, el '7' de España ha reconocido que ya no intenta cambiar la opinión que el público tiene de él, sino que "trato de disfrutar este torneo, que pueden ser mis últimos partidos con la selección".

"Ya en el futuro, lo que tenga que ser, será. Igual algún día hasta me echan de menos", apunta el delantero del Atlético de Madrid, que sabe que "cada día está más cerca el momento de dejarlo, por eso disfruto, por eso lloro, por eso lloraré con lo que venga ahora, para bien o para mal".