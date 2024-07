Hamilton, tras su victoria en Silverstone: "He tenido problemas de salud mental y había días que no podía salir de la cama"

945 días habían pasado desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021, la última victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1, pero en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, el piloto inglés se subió a lo más alto del podio de Silverstone, acompañado por Max Verstappen y Lando Norris.

Tras cruzar la línea de meta, el británico no pudo contener la emoción que le provocó su triunfo, el número 104 de su carrera deportiva en la Fórmula 1. Ya con las felicitaciones de su equipo por la radio, encabezadas por Peter Bonnington, su ingeniero de pista, Sir Lewis Hamilton dejó correr las lágrimas, apenas capaz de soltar los agradecimientos que quería ofrecer.

Una vez fuera de su Mercedes W15, y tras abrazarse efusivamente con sus padres, Hamilton recalcó la importancia de la victoria: "Lo de hoy tiene un significado tan importante... es el honor más increíble, el estar en el peldaño más alto del podio aquí en Silverstone. Creo que ahora mismo mi corazón está aún compitiendo. Hemos vivido tantos momentos asombrosos aquí; y hoy ha sido el final más emotivo para una victoria que he tenido nunca".

"He esperado mucho más de lo que debería por esta victoria. Pero he tenido problemas de salud mental en este largo camino. Algo que me afligía cuando era joven, pero ha sido un periodo muy duro", reconoció el siete veces campeón mundial, refiriéndose concretamente a los últimos dos años.

Hamilton admitió que "había días que no podía salir de la cama, días en los que pensaba que esto no iba a volver ser posible, que podía ser el final. Me alegro de haber perseverado", relató, dejando también un mensaje crucial: "Creo que lo importante es cómo sigues levantándote y tienes que seguir profundizando incluso cuando sientes que estás en el fondo".