El enganchón entre Unai Simón y el periodista Fernando Burgos: "¿Crees que puedo decir que España juega sucio?"

Unai Simón no ha pasado desapercibido en esta Eurocopa ni dentro ni fuera del campo, pues además de las paradas de mérito realizadas sobre el césped ha tenido que lidiar con momentos polémicos en rueda de prensa. Ejemplo de ello es el último 'enganchón' con Fernando de Burgos mantenido tras el España - Alemania viralizado en redes sociales.

El momento se produjo justo tras el choque ante Alemania, cuando el periodista le pide al meta una valoración del juego de Alemania: "Nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa y encima con un futbol que no sé si esperabais, con una suciedad terrible", le dice antes de que se produzca la confusión, primero, y el enganchón, después.

"¿Una suciedad terrible?", responde el jugador contrariado, a lo que el periodista le responde con un tono ligeramente elevado. "Es lo que opino yo porque han tenido nueve amarillas, han lesionado a Pedri..."

"¿Ah, ellos o nosotros?", le repregunta el futbolista, confuso por creer que el periodista se refería al juego de la selección española. Es ahí cuando De Burgos pierde los papeles. "¿Yo he dicho algo de ti, he dicho algo de vosotros? ¿Crees que yo puedo decir que España ha hecho un fútbol sucio?".

"Me sorprende hasta que lo digas de ellos. No creo que hayan jugado sucio, creo que nosotros no paramos el juego en un momento en el que Kroos tiene problemas y, más adelante, nosotros tiramos el balón fuera porque Nacho tenía problemas y Kroos nos lo devuelve. Es un ejemplo de lo que es Toni y de lo que es Alemania. Creo que son palabras muy duras decir que ha sido un partido sucio", zanja Unai.

La crítica de Francisco de Burgos a espaldas de Unai

El periodista no se quedó ahí, pues ya pasada la rueda de prensa, le dedicó una dura crítica al portero de la selección en el programa 'Radioestadio'. "Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente", llega a asegurar de Unai.

Enfadado por lo ocurrido, llegó incluso a asegurar que no le gustaría volver a tener que hacerle una pregunta para el programa. "Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo", zanjó.

Unai también opina sobre los malentendidos

El futbolista del Athletic Club también fue preguntado por los episodios polémicos que le han tocado vivir en esta Eurocopa, entre ellos este enganchón con Fernando de Burgos y la polémica por su respuesta a Mbappé respecto a los posicionamientos políticos de los futbolistas.

"Al final estos episodios es lo que conllevan las entrevistas. Tú tienes tu opinión sobre ciertos temas, por ejemplo en el tema de la política creo que se malinterpretó y la gente me catalogaba de fascista... cuando te expones a las entrevistas y no te explicas con determinación en estos temas tan delicados se puede malinterpretar, yo vivo bastante tranquilo, tengo mi opinión y a la gente le puede gustar o no", zanjó al respecto.