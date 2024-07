Thiago Alcántara se retira a los 33 años tras una brillante carrera marcada por las lesiones

Otro adiós para el fútbol: Thiago Alcántara cuelga las botas a los 33 años después de acabar contrato con el Liverpool el pasado 30 de junio y no ampliar su vinculación. El futbolista hispano-brasileño se despide del deporte rey tras 16 años como profesional, en los que defendió las camisetas de FC Barcelona y Bayern de Múnich.

"Siempre estaré dispuesto a devolver lo que se me ha dado, y estoy agradecido por el tiempo que lo he disfrutado. Gracias, fútbol. Y a todos los que me han acompañado y me han hecho mejor jugador y persona durante el camino", expresó el ya exjugador a través de sus redes sociales.

Pese a que sonaba para el Girona y tenía ofertas interesantes de Arabia Saudí, el centrocampista ha decidido poner fin a su carrera deportiva tras un año muy complicado, en el que las lesiones musculares le han hecho disputar tan solo cinco minutos con los 'reds'.

Desde su debut en Primera División con el Barça, el 17 de mayo de 2009 en un choque liguero ante el Mallorca, Thiago no dejó nunca de ser un habitual con el primer equipo blaugrana, aunque no empezaría a asentarse hasta el curso 2010/2011, cuando jugó 17 partidos con los 'mayores' y 11 con el filial.

Fue en la temporada siguiente, la 2011/2012, cuando al fin se consagró en el centro del campo culé, disputando 45 partidos y marcando cuatro goles. Como jugador del FC Barcelona, Alcántara ganó un total de cuatro Ligas, dos Supercopas de España, una Copa de Europa, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey.

El exinternacional español decidió probar suerte en Alemania y en 2013 fichó por el Bayern de Múnich, donde se reencontró con Guardiola. Como jugador del conjunto muniqués, Thiago logró 17 títulos —siete Bundesligas, cuatro Copas alemanas, tres Supercopas alemanas, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Champions— en los 231 partidos que disputó, en los que marcó 30 goles y dio 34 asistencias.

Su último equipo ha sido el Liverpool de Jürgen Klopp, en el que las lesiones le han impedido mostrar su mejor versión: 98 partidos en tres temporadas y una FA Cup, una Community Shield y una Copa de la Liga son su balance en el cuadro red. Además, con la selección española Thiago jugó 46 partidos, participó en dos Eurocopas (2016 y 2020) y un Mundial (2018), y marcó dos goles.