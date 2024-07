Cucurella contesta al seleccionador alemán: "Si los expertos dicen que no es mano, pues no es mano y ya está"

La selección española superó la ronda de cuartos de final de la Eurocopa tras derrotar a la anfitriona, Alemania, en la prórroga. A pesar de la dureza del juego teutón, la 'Mannschaft' protestó efusivamente por una supuesta mano de Marc Cucurella en el área española.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, repasó la polémica acción tras el encuentro, expresando su malestar porque, a pesar de llegar la infracción del lateral español tras un fuera de juego de los anfitriones, el renombrado entrenador sembró dudas acerca de la jugada y la actuación del colegiado: "El por qué no lo vuelve a mirar, eso es lo que me duele".

Cucurella ha sido contundente en rueda de prensa: "Si los expertos arbitrales dicen que no es mano, pues no es mano y ya está". El zaguero del Chelsea compartió en sus pensamientos durante la acción: "Me da en la mano, pero veo rápido que el árbitro dice 'que no, que no, que no'".

El lateral catalán se ha reivindicado durante la Eurocopa como una revelación, sorprendiendo a propios y ajenos con su rendimiento y eficiencia: "Mucha gente te pierde la pista cuando juegas fuera". Además, Cucurella ha encajado a la perfección en un vestuario completamente unido: "Tenemos las típicas cosas inocentes de los niños, y los más veteranos aportan otras cosas".

El defensa ya está centrado en el choque de semifinales, en el que la Roja buscará 'vengarse' de la selección francesa ante la que España cayó en la final de la Nations League 2021, confiando en que la zaga puede frenar a los atacantes galos, especialmente veloces gracias a jugadores como Mbappé, Dembelé o Kolo Muani, manteniéndose cerca de ellos y no dejándoles correr.