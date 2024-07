"Estarás siempre, Pepelu, siempre": la emotiva despedida de su club al atleta de montaña fallecido en un accidente en una carrera

Verlo por allí corriendo, sin importar el día. Era un paisaje más de la sierra de Guadarrama, patio de recreo de José Luis García, el corredor madrileño que este domingo ha fallecido durante la prueba del Desafío Somiedo tras sufrir un accidente durante la distancia de maratón. Allí se encontraba junto a varios compañeros de su club, el Agoteam, que ahora velan su cuerpo, devastados ante el capricho de una vida que les ha robado la sonrisa de Pepelu, porque es y será Pepelu por siempre, y porque la primera imagen y recuerdo al evocarlo es unánime: "Es que Pepelu sonreía mucho". Varios compañeros de su club han querido tributarle una última despedida de la mejor manera posible, la única que aciertan ahora a intentar, juntando palabras inolvidables. Como él.

"Cuanto te voy a echar de menos"

"José Luis, Pepelu, me han pedido que te dedique unas palabras, no sé ni por dónde empezar, no estábamos preparados para decirte adiós, el destino nos juega una mala pasada y nos obliga a separarnos de tu eterna sonrisa antes de tiempo, no era el momento de irte. La tristeza nos invade a todos, pero no podemos dejarnos llevar por el dolor, debemos recordar al Pepelu de cada día, esa gran persona cargada de energía positiva, tirando del carro con sus historias y anécdotas, siempre alegrando los días grises. Ese Pepelu tan testarudo que, a pesar del sufrimiento, siempre sacaba un plus en la recta final. Siempre dispuesto a compartir, pero sobre todo, siempre dispuesto a competir, por eso, compite allá donde vayas, era tu manera de entender la vida. Te voy a echar mucho de menos amigo, vecino y compañero de fatigas!! Alberto.

"El primero en ser voluntario, el primero en ayudar..."

"Cuantas veces nos hemos juntado, cuántas veces hemos entrenado, cuántas veces hemos hablado, hemos sonreído y hemos disfrutado. Y ahora que….voy a echar de menos eternamente esos momentos. Te has ido físicamente, pero siempre estarás en el alma de todos tus amigos y compañeros. Siempre serás corredor, siempre serás el primero en ser voluntario, el primero en hacer grupo, el primero en llegar.

He disfrutado de tu amistad y siempre recordaré todos los grandes momentos que hemos vivido juntos. Desde aquí y donde estés….eres grande PEPELU". José Francisco.

"Nos has enseñado tanto..."

"Hoy me siento aquí, frente a ti (porque sigues aquí) tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que siento o sentimos. Aunque ya no estés físicamente a nuestro lado, quiero que sepas que tu amistad sigue viva en nuestros corazones. Tu carrera ha dejado un vacío imposible de llenar, pero también nos has dejado con recuerdos y momentos preciosos que atesoraremos por siempre. Me duele saber que nunca más podremos escuchar tu risa contagiosa, ni compartir kilómetros en la montaña que solíamos tener. Pero aunque te hayas ido, siempre llevaremos tu amistad con nosotros. Nos has enseñado tanto sobre la amistad, el amor y la valentía. Siempre admiraremos tu fuerza y energía para enfrentar los obstáculos de la vida, además de tu cabezonería, tu positividad inquebrantable y tu generosidad infinita. Señor Pepelu, me he tomado hablar en plural para decirte que te extrañaremos y que siempre a serás eterno". Rafa

Celebración navideña en la querida sierra de Guadarrama. Agoteam

"La excusa para disfrutar de la compañía"

"En otra era geológica, cuando yo empezaba en esto de correr, ya existían los Locos del Cerro, y Jose Luis, Pepelu, no era ya ningún jovenzuelo. Ni ayer ni hoy Pepelu necesitaba ganar. Porque para él este deporte no era sino la excusa para disfrutar de la compañía de sus amigos y compañeros. Todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo lo sabíamos, igual que sabíamos que había pocas personas más generosas que él: siempre dispuesto a echar una mano allí donde hiciera falta. Y siempre dispuesto, en general... Desde luego nuestras montañas serán un lugar un poco más triste sin ti. Descansa en paz, amigo". Julián.