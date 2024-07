Marine Le Pen responde con dureza a Kylian Mbappé: "No representas a los franceses de origen inmigrante"

Marine Le Pen ha criticado las "lecciones morales" de Kylian Mbappé después de que este pidiera el voto para evitar que el país cayera "en manos de esta gente".

"Los franceses están cansados de recibir lecciones morales e instrucciones de cómo votar", ha dicho Le Pen en una entrevista para CNN Francia.

Asimismo, la líder de Agrupación Nacional ha asegurado que el futbolista del Real Madrid "no representa a los franceses de origen inmigrante": "Hay muchos más que viven con el salario mínimo, que no pueden permitirse una vivienda y no pueden permitirse la calefacción. Personas como el señor Mbappé sí pueden".

Las palabras de Le Pen llegan después de que el futbolista francés hiciese un llamamiento a los ciudadanos para que acudieran a las urnas a votar y se mostrase en contra de los extremos. Sin embargo, Le Pen se negó a ser etiquetada de extrema derecha: "No se corresponde con lo que somos".

Los franceses acuden este domingo a votar en la segunda vuelta de unas elecciones cuya primera se saldó, como marcaban las encuestas, con victoria de Agrupación Nacional encabezado por Jordan Bardella, delfín de Marine Le Pen, con más del 33 % de los votos.